मेडिकल शिक्षक भर्ती नियमों में बदलाव पर हाई कोर्ट की मुहर, कहा- सरकार को न्यूनतम से 'उच्च योग्यता' तय करने का अधिकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मेडिकल शिक्षकों की भर्ती से जुड़े एक विवादित मामले में राज्य सरकार के पक्ष को मजबूती दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के दायरे में रहते हुए संबंधित संस्थान या सरकार चयन के लिए उच्च योग्यता के मानक तय कर सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत से इनकार भोपाल की डॉ. सविता राठौर सहित 12 अन्य सहायक प्राध्यापकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ताओं को इस स्तर पर राहत दी जाती है, तो यह उन अन्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा जिनके पास समान योग्यता है, लेकिन विज्ञापन की शर्तों को देखते हुए उन्होंने आवेदन नहीं किया।