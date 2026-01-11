प्रोजेक्ट पंचगव्य का ही हिस्सा थे गोवा टूर और कार खरीदना, सवाल उठे तो वेटरनरी विश्वविद्यालय के कुलपति ने दी सफाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। वेटरनरी विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट पंचगव्य पर राशि के दुरुपयोग पर सवाल उठे तो कुलपति मनदीप शर्मा ने सफाई दी। रविवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर उन्होंने बताया कि गोवा टूर और कार खरीदना पंचगव्य प्रोजेक्ट का हिस्सा थे।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट में गाय के गोबर और गोमूत्र पर शोध कर इससे उत्पाद तैयार किए जाने थे, जो किए गए। गोबर की लकड़ी से लेकर मच्छर टिकिया, कंडे, दीपक, फिनाइल बनाए गए। जो भी टूर किए गए और मशीनें खरीदी, वह सब प्रोजेक्ट की डीपीआर का हिस्सा थे। गोवा में हुई वीसी कान्फ्रेंस में हिस्सा लेना और तय मापदंड पर कार खरीदना भी इसमें शामिल था।