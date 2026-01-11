रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पुलिस टीम पर पथराव, आरक्षक गंभीर रूप से घायल, बीजेपी पार्षद गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम/रानीसिंग। अवैध मादक पदार्थ तस्करी की सूचना पर कार्रवाई के लिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर पहुंची पुलिस टीम पर शनिवार रात करीब 11 बजे पथराव किया गया। हमला तब हुआ जब पुलिस एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने के बाद चेकिंग के लिए रेस्ट एरिया में ले जा रही थी। इस दौरान कार से आए बदमाशों ने पत्थरबाजी की, जिसमें ट्रॉली चला रहा आरक्षक बहादुर डांगी गंभीर घायल हो गया और ट्रैक्टर पलट गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मौके से झाबुआ जिले के कुम्हार मोहल्ला थांदला निवासी वार्ड 12 के भाजपा पार्षद 40 वर्षीय जगदीश पुत्र मोहनलाल प्रजापत को गिरफ्तार किया है। जगदीश के साथी तथाकथित पत्रकार राजेश डामोर और शाहिद पठान मौके से फरार हो गए। जगदीश को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

मुखबिर से मिली थी सूचना थाना प्रभारी सुरेन्द्र सिंह गडरिया के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर-ट्राली अवैध माल भरकर धामनोद से झाबुआ की ओर जा रही है। सूचना पर एसआइ प्रेमसिंह हटीला, प्रधान आरक्षक आतीश धानक, आरक्षक बहादुर डांगी, प्रेम कटारा एवं अवधेश परमार भागा सैलोद गांव में एक्सप्रेस-वे पर पहुंचे। मुखबिर द्वारा बताए गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को भग्गा सैलोद व भीमपुरा के बीच एटलेन पर रोका गया। पूछताछ में ट्रैक्टर चालक ने अपना नाम मंदसौर थाना सीतामऊ ग्राम मानपुरा निवासी 27 वर्षीय बापू सिंह पुत्र कालालाल कुशवाह जबकि ट्रैक्टर में साथ बैठे अन्य व्यक्तियों ने अपने नाम मेघनगर जिला झाबुआ ग्राम राकड़िया निवासी 28 वर्षीय दिनेश पुत्र कालिया बारिया, 29 वर्षीय ललिता बाई पत्नी दिनेश बारिया एवं 10 वर्षीय गोलेश पुत्र दिनेश बारिया बताए।