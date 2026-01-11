रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पुलिस टीम पर पथराव, आरक्षक गंभीर रूप से घायल, बीजेपी पार्षद गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम/रानीसिंग। अवैध मादक पदार्थ तस्करी की सूचना पर कार्रवाई के लिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर पहुंची पुलिस टीम पर शनिवार रात करीब 11 बजे पथराव किया गया। हमला तब हुआ जब पुलिस एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने के बाद चेकिंग के लिए रेस्ट एरिया में ले जा रही थी। इस दौरान कार से आए बदमाशों ने पत्थरबाजी की, जिसमें ट्रॉली चला रहा आरक्षक बहादुर डांगी गंभीर घायल हो गया और ट्रैक्टर पलट गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मौके से झाबुआ जिले के कुम्हार मोहल्ला थांदला निवासी वार्ड 12 के भाजपा पार्षद 40 वर्षीय जगदीश पुत्र मोहनलाल प्रजापत को गिरफ्तार किया है। जगदीश के साथी तथाकथित पत्रकार राजेश डामोर और शाहिद पठान मौके से फरार हो गए। जगदीश को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
थाना प्रभारी सुरेन्द्र सिंह गडरिया के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर-ट्राली अवैध माल भरकर धामनोद से झाबुआ की ओर जा रही है। सूचना पर एसआइ प्रेमसिंह हटीला, प्रधान आरक्षक आतीश धानक, आरक्षक बहादुर डांगी, प्रेम कटारा एवं अवधेश परमार भागा सैलोद गांव में एक्सप्रेस-वे पर पहुंचे। मुखबिर द्वारा बताए गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को भग्गा सैलोद व भीमपुरा के बीच एटलेन पर रोका गया। पूछताछ में ट्रैक्टर चालक ने अपना नाम मंदसौर थाना सीतामऊ ग्राम मानपुरा निवासी 27 वर्षीय बापू सिंह पुत्र कालालाल कुशवाह जबकि ट्रैक्टर में साथ बैठे अन्य व्यक्तियों ने अपने नाम मेघनगर जिला झाबुआ ग्राम राकड़िया निवासी 28 वर्षीय दिनेश पुत्र कालिया बारिया, 29 वर्षीय ललिता बाई पत्नी दिनेश बारिया एवं 10 वर्षीय गोलेश पुत्र दिनेश बारिया बताए।
ट्राली में कड़वी (मक्के का भूसा) भरी हुई थी, जिसके नीचे संदेहास्पद माल होने की आशंका पर ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस रेस्ट एरिया की रोशनी में जांच के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान झाबुआ की ओर से एक काले रंग की गाड़ी में आए बदमाशों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोक लिया और कहा कि मुखबिरी उनकी है और ट्रैक्टर वे ले जाएंगे। पुलिस टीम होने की जानकारी देने पर आरोपितों ने गाली-गलौच शुरू कर दी और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। कुछ देर बाद एक अन्य चार पहिया वाहन भी मौके पर पहुंच गया।
आरोपितों ने पीछा कर ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया और पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान आरक्षक बहादुर डांगी के हाथ और पैर में चोट आई तथा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उनका पैर पिछले पहिये के नीचे दब गया और वे घायल हो गए। पथराव के बाद आरोपित दोनों वाहन लेकर भागने लगे, लेकिन मौके से जगदीश प्रजापत को पकड़ लिया गया। जगदीश के अन्य साथी राजेश डामोर और शाहीद वाहन लेकर फरार हो गए। क्रेन बुलवाकर ट्रैक्टर को सीधा कराया गया और घायल आरक्षक बहादुर डांगी को एम्बुलेंस से मेडिकल कालेज पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
थाना प्रभारी सुरेंद्रसिंह गडरिया ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली की तलाशी में कोई अवैध माल नहीं मिला। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। जगदीश प्रजापत तथा उसके फरार साथियों राजेश डामोर, शाहीद व अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, गाली-गलौच, पत्थरबाजी और पुलिसकर्मी को चोट पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। जगदीश ने राजेश के साथ आने की बात कहकर जानकारी नहीं होना बताया है। सवाल यह है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में अवैध मादक पदार्थ नहीं था, तो आरोपितों ने पथराव क्यों किया। मंदसौर से ट्रैक्टर-ट्रॉली मेघनगर की ओर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब ट्रैक्टर-ट्रॉली पर हमला हुआ, तब पुलिस की टीम वहां मौजूद नहीं थी। आरोपितों द्वारा ट्रैक्टर-ट्रॉली में से छानबीन कर कुछ लेकर जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है।