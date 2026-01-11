चलती ट्रेन में बिगड़ी यात्री की सेहत, जबलपुर रेलवे स्टेशन पर 20 मिनट ट्रेन रोककर किया गया उपचार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (11082) में सवार एक वृद्ध यात्री का चलती ट्रेन में स्वास्थ्य खराब हो गया। यात्री को लगी राइल्स ट्यूब निकल जाने से उनकी स्थिति गंभीर हो गई। इस पर ट्रेन के शनिवार को जबलपुर पहुंचते ही वाणिज्य विभाग एवं रेल चिकित्सालय का दल सतर्क हो गया। ट्रेन के मुख्य स्टेशन पहुंचते ही वृद्ध यात्री को आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई। जिससे उन्हें राहत मिली।

ट्रेन के एस-8 कोच में रामजी विश्वकर्मा (70) सवार थे। वे पैरालिसिस से पीड़ित है। यात्रा के दौरान यात्री को गंभीर स्वास्थ्य समस्या हुई। उन्हें लगा राइल्स ट्यूब निकल गया। जिसके कारण वे तरल भोजन, पानी एवं दवा के सेवन में असमर्थ हो गए। स्वजन ने रेल मदद (139) पर संपर्क किया।

जबलपुर में यात्री को दी गई मेडिकल सहायता

अगला स्टेशन जबलपुर था, जहां पर ट्रेन सुबह 6.50 बजे पहुंची। मुख्य स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही रेल चिकित्सालय के डॉ. पंकज पुरोहित और नर्सिंग दल ने यात्री की जांच की। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वजन को उपचार के लिए उतरने का सुझाव दिया। स्वजन ने अगले दिन सुबह मुंबई के अस्पताल में अपाइटमेंट निर्धारित होने की जानकारी दी और यात्री जारी रखने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन राइल्स ट्यूब के बिना यात्रा मुश्किल बताया।

डिप्टी एसएम से उपलब्ध करवाई राइल्स ट्यूब

स्वजन के आग्रह पर स्टेशन में तैनात उप स्टेशन प्रबंधक (डिप्टी एसएम) बलवंत ने मानवीय पहल की। उन्होंने यात्री के लिए स्थानीय बाजार से राइल्स ट्यूब उपलब्ध कराया। लगभग 20 मिनट के चिकित्सकीय के प्रयास के बाद यात्री का नई राइल्स ट्यूब लगाई गई। उसके ट्रेन ने गंतव्य के लिए प्रस्थान किया। आकस्मिक स्थिति में मिली सहायता पर यात्री के स्वजन ने जबलपुर रेल मंडल के अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।