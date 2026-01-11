मेरी खबरें
    नागपुर से छपरा जा रहे युवक ने जबलपुर रेलवे स्टेशन में ब्लेड से काटा गला, अस्पताल पहुंचने पर प्रथम तल से कूदा

    नागपुर से बिहार के छपरा जा रहे एक युवक ने जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक ने पहले ब्लेड से अपने हाथ और गले का नस काट लिया। जब ...और पढ़ें

    By Deepankar RoyEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 02:27:55 AM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 02:33:56 AM (IST)
    नागपुर से छपरा जा रहे युवक ने जबलपुर रेलवे स्टेशन में ब्लेड से काटा गला, अस्पताल पहुंचने पर प्रथम तल से कूदा
    रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या की कोशिश

    HighLights

    1. नागपुर से छपरा जाने के लिए पहुंचे युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया
    2. घायल को आरपीएफ ने पहुंचाया अस्पताल, न्यूरो सुपर स्पेशलिटी में भर्ती
    3. युवक ने ब्लेड से गले का नस काटा, अस्पताल के पहले तल से छलांग लगा दी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: ट्रेन से बिहार जाने के लिए पहुंचे एक युवक ने जबलपुर स्टेशन पर आत्महत्या कर प्रयास किया। उसने ब्लेड से हाथ और गले की नस काट ली। घायल को तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। जहां, मौके पाते ही उसने प्रथम तल से नीचे छलांग लगा दी। जिसमें उसे गंभीर चोट आयी है। सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

    जानकारी के अनुसार बिहार के छपरा जिला के ग्राम डुमरी निवासी प्रमोद कुमार मांझी (30) शनिवार को सुबह नागपुर से जबलपुर पहुंचा था। उसे जबलपुर से छपरा जाने के लिए दूसरी ट्रेन में सवार होना था। सुबह 11 बजे वह प्लेटफार्म छह के शौचालय में गया। काफी देर तक बाद नहीं निकले तो उनके स्वजन ने अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गए। प्रमोद शौचालय के अंदर अपने हाथ की कलाई की नसों को ब्लेड से काट रहा था। उनके गले के पास से भी खून बह रहा था।


    युवक का परिजन उसे खींचकर बाहर लाए। उसे घायल देखकर स्टेशन में उपस्थित चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार दिया। उसके बाद आरपीएफ एएसआई धीरज कुमर ने उसे तुरंत नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज पहुंचाया।मेडिकल कॉलेज में घायल प्रमोद को जांच के बाद सर्जरी के लिए नाक, कान व गला विभाग में भेजा गया।

    अस्पताल के पहले तल से कूदा युवक

    उसे स्ट्रेचर पर प्रथम तल पर नाक, कान व गला विभाग के शल्य चिकित्सा कक्ष ले जाया जा रहा था, तभी पुन: आत्महत्या का प्रयास किया। उसने शल्य कक्ष की गैलरी से नीचे छलांग दिया गया। उसके अचानक किए कृत्य से वहां अन्य लोग घबरा गए। चिकित्सा कर्मी उसे तुरंत उठाकर आकस्मिक कक्ष में ले गए। कूदने के कारण सिर एवं शरीर के अन्य अंगों में गंभीर चोट पर उसे सुपर स्पेशलिटी में भर्ती किया गया है। जहां, न्यूरो विशेषज्ञ उसकी जांच कर रहे है।

    युवक ने अचानक ऐसा भयानक कदम क्यों उठाया इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। उसके परिजन भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। वहीं अब आरपीएफ मामले की जांच कर रही है। फिलहाल युवक की हालत नाजूक बनी हुई है।

