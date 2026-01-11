नागपुर से छपरा जा रहे युवक ने जबलपुर रेलवे स्टेशन में ब्लेड से काटा गला, अस्पताल पहुंचने पर प्रथम तल से कूदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: ट्रेन से बिहार जाने के लिए पहुंचे एक युवक ने जबलपुर स्टेशन पर आत्महत्या कर प्रयास किया। उसने ब्लेड से हाथ और गले की नस काट ली। घायल को तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। जहां, मौके पाते ही उसने प्रथम तल से नीचे छलांग लगा दी। जिसमें उसे गंभीर चोट आयी है। सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार बिहार के छपरा जिला के ग्राम डुमरी निवासी प्रमोद कुमार मांझी (30) शनिवार को सुबह नागपुर से जबलपुर पहुंचा था। उसे जबलपुर से छपरा जाने के लिए दूसरी ट्रेन में सवार होना था। सुबह 11 बजे वह प्लेटफार्म छह के शौचालय में गया। काफी देर तक बाद नहीं निकले तो उनके स्वजन ने अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गए। प्रमोद शौचालय के अंदर अपने हाथ की कलाई की नसों को ब्लेड से काट रहा था। उनके गले के पास से भी खून बह रहा था।