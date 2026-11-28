नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बरेला थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। मंडला से जबलपुर की ओर आ रहा एक ट्राला अचानक अनियंत्रित होकर बरेला टोल प्लाजा में जा घुसा। अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

केबिन हुआ क्षतिग्रस्त

ट्राला की टक्कर से केबिन क्षतिग्रस्त हो गया ओर उसके अंदर सवार चालक एवं सहायक फंस गए थे, जिन्हें पुलिस की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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पुलिस ने हटाया दुर्घटनाग्रस्त ट्राला

घटना की जानकारी मिलते ही बरेला पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। दुर्घटना के कारण टोल प्लाजा के आसपास वाहनों की कतार लग गई और यातायात प्रभावित हुआ।

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्राले को हटवाकर यातायात सामान्य कराया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्राला चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके चलते यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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