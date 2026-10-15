साइबर ठगों ने कहीं यूपीआई से रकम की पार, तो कहीं डॉक्टर बनकर ठगा; जबलपुर में सामने आईं वारदातें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। साइबर ठग नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। मझौली थाना क्षेत्र में यूपीआई के जरिए खाताधारक के खाते से एक लाख 48 हजार 900 रुपये दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिए गए। वहीं, संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में विदेश में रहने वाले डॉक्टर के नाम से पहचान बताकर एक युवक से 1.37 लाख रुपये ठग लिए गए। दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है।

बैंक पहुंचे तो पता चला खाते से रकम गायब मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम लडोई निवासी गुड्डा लाल काछी (47) के खाते में चार लाख रुपये जमा थे। उन्होंने खर्च के लिए 50 हजार रुपये निकाले और शेष राशि में से दो लाख रुपये की एफडी करा दी। इसके बाद खाते में करीब डेढ़ लाख रुपये बचे थे। कुछ दिन पहले जरूरत पड़ने पर गुड्डा लाल बैंक पहुंचे और रुपये निकालने का प्रयास किया, लेकिन खाते में पर्याप्त रकम नहीं मिली।