मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में दुर्गा पंडाल की सजावट के खंबे से फैला करंट, दो बच्चों की मौत

    तिलवारा मार्ग पर बरगी हिल्स के एक दुर्गा पंडाल में सजावट के लिए लगाए गए लोहे के पाइप से करंट फैल गया। जिसकी चपेट में आकर दो बच्चों की मौत हो गई। घटना बुधवार की रात को हुई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) कॉलोनी के पास सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति का पंडाल नाया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 02:21:50 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 02:21:50 AM (IST)
    MP में दुर्गा पंडाल की सजावट के खंबे से फैला करंट, दो बच्चों की मौत
    दुर्गा पंडाल के खंबे से करंट लगने से दो बच्चों की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। तिलवारा मार्ग पर बरगी हिल्स के एक दुर्गा पंडाल में सजावट के लिए लगाए गए लोहे के पाइप से करंट फैल गया। जिसकी चपेट में आकर दो बच्चों की मौत हो गई। घटना बुधवार की रात को हुई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) कॉलोनी के पास सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति का पंडाल नाया गया है। जहां, पर नवरात्र में विद्युत साज-सज्जा के लिए लोहे के लिए पाइप लगाए गए है।

    दोनों लेकर मेडिकल अस्पताल पहुंचे

    क्षेत्र में रहने वाले आयुष झारिया (08) और वेद (10) वहां खेल रहे थे। खेलने के दौरान दोनों बच्चों ने लोहे के पाइप को पकड़ लिया। उन्हें तुरंत करंट लगा और उनकी चीख निकल गई। दोनों छिटककर दूर गिरे और बेहोश हो गए। आसपास के लोग तुरंत दोनों लेकर मेडिकल अस्पताल पहुंचे। जहां, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोनों को पोस्टमार्टम गुरुवार को होगा। तिलवारा पुलिस ने घटना के कारण की जांच शुरू कर दी है।

    बिजली के खंबे में लगा था पाइप

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विद्युत झालर लगाने के लिए डेकोरेटर ने दुर्गा पंडाल जाने वाली सड़क पर लोहे के पाइप गढ़ाए थे। जिसमें एक पाइप बिजली कंपनी के पोल के बाजू में खड़ा कर दिया था। आशंका है जताई जा रही है कि विद्युत साज-सज्जा के दौरान कटे तार का उपयोग किया गया। या फिर वायरिंग में लापरवाही की गई जिससे लोहे के पाइप में करंट आया। और दुर्घटना हुई।

    इसे भी पढ़ें... MP से दिल्ली तक OBC की सियासत, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बदल सकती है राजनीति

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.