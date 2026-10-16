जबलपुर में आधी रात को दो साल की बच्ची को किडनैप कर दरिंदगी, हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। विजयनगर थाना क्षेत्र में दो साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। निर्माणाधीन इमारत में परिवार के साथ सो रही बच्ची को आधी रात अगवा कर दूसरी इमारत के पास घायल अवस्था में छोड़ दिया गया। पुलिस ने मामले में आरोपित दमोह जिला के जबेरा निवासी हिस्ट्रीशीटर आशीष पटेल (28) को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पहले से 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

घटना 9-10 अक्टूबर की दरमियानी रात की है। मजदूरी करने वाला परिवार निर्माणाधीन इमारत में सो रहा था। रात करीब 12 से 12:30 बजे के बीच स्वजनों की नींद खुली तो बच्ची गायब मिली। परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ देर बाद बच्ची दूसरी निर्माणाधीन इमारत के पास घायल अवस्था में मिली। स्वजन तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार शुरू किया गया।