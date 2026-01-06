'मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं... मैंने तीन मर्डर किए, पुलिस अफसर सब जानते हैं' CM का काफिला रोकने वाली महिला का Video Viral

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: जबलपुर में इन दिनों सोशल मीडिया में इन दिनों एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। यह महिला खुद को भाजपा की नेत्री बता रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जबलपुर प्रवास के दौरान महिला ने मानस भवन के पास मुख्यमंत्री को रोककर शिकायत दी थी। उस वक्त मीडिया से बात करते हुए भाजपा महिला नेत्री शिखा शर्मा ने आरोप लगाया कि मदन महल पुलिस ने एक दुकान मालिक से साठगांठ कर जबरन दुकान खाली करवाई।

दुकान मालिक के आरोप, कार्रवाई पर उठे सवाल दूसरी ओर, दुकान मालिक रवि पटेल का कहना है कि संबंधित दुकान एग्रीमेंट के आधार पर किराए पर दी गई थी, लेकिन शिखा शर्मा न तो नियमित किराया दे रही थीं और न ही दुकान खाली कर रही थीं। रवि पटेल ने मदन महल थाना और तहसीलदार कार्यालय में लिखित शिकायतें भी दी थीं, लेकिन प्रभावशाली राजनीतिक रसूख के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। इस बिंदु पर प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है।

3 मर्डर का दावा मामले में नया और सबसे सनसनीखेज मोड़ उस समय आया, जब शिखा शर्मा का एक कथित वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ। इसमें वह स्वयं तीन-तीन हत्या करने का दावा करती नजर आ रही हैं। यही नहीं महिला वीडियो मेंं कह रही है कि उस वक्त जबलपुर जिले में पदस्थ रहे पुलिस अधिकारी दीपक मिश्रा और राजेश तिवारी से पूछ सकते हैं कि उसने किस प्रकार से मर्डर किए हैं। यह भी पढ़ें- महिला मित्र से मिलकर लौटने के बाद MBBS के छात्र ने मौत को लगा लिया गले, पांचवीं मंजिल से कूदा शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म बड़ी बड़ी डींगे हांक रही महिला यह भी कह रही है कि वो चाहे जिसकी हत्या कर सकती है और आराम से घूमती है। दो पुलिस अधिकारियों के नाम लिए जाने की भी चर्चाएं हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसके सामने आते ही शहरभर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।