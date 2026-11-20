नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। नर्मदा-माही परियोजना का पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर खवासा में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को नगर पूरी तरह बंद रहा। केवल आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया।लोगों की मांग है कि कुछ ही किमी दूर खवासा में परियोजना में शामिल नहीं किया है। इससे पेयजल से लेकर सिंचाई तक परेशानी आती है।

उधर, बंद को लेकर गुरुवार देर शाम जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी खवासा पहुंचे। उन्होंने पंचायत भवन में व्यापारियों, आंदोलनकारियों और नगरवासियों के साथ बैठक कर स्थिति संभालने और धरना समाप्त कराने की कोशिश की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी।