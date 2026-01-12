रक्षक ही बना भक्षक... झाबुआ में पुलिस आरक्षक ने की नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ: जिला मुख्यालय के स्थानीय डीआरपी लाइन में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक मंगलेश पाटीदार पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोपी आरक्षक ने शनिवार शाम एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
पीड़ित बालिका के परिजनों ने पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी पुलिस आरक्षक के खिलाफ छेडछाड़ एवं पाक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पूरा मामला इस प्रकार है कि आरोपी पुलिस आरक्षक मंगलेश पाटीदार डीआरपी लाइन में पदस्थ था और डीआरपी लाइन में ही पुलिस विभाग के क्वार्टर में रह रहा था। आरोपी पाटीदार ने पास के ही एक अन्य पुलिसकर्मी के क्वार्टर में निवासरत नाबालिग बालिका को बहसा-फुसालकर उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास किया। आरोपी कुछ करता, इससे पहले ही बालिका की माता ने उसे रंगे-हाथों पकड़ लिया गया।
पीड़िता के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी आरक्षक मंगलेश पाटीदार के खिलाफ छेडछाड़ और पाक्सो एक्ट के एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया दिया गया है।
झाबुआ थाना प्रभारी आरसी भास्करे ने बताया कि आरोपी पुलिस आरक्षक मंगलेश पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे जेल भेज दिया गया है।