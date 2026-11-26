नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। नागरिक आपूर्ति निगम (नान) ने कटनी से अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच हरदा, इंदौर और नीमच जिलों के लिए 32 ट्रक से 10 हजार 973 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल भेजा था, लेकिन तीनों जिलों ने यह नहीं मिलने की सूचना दी तो खलबली मच गई।

हाल ही में इसके खुलासे के बाद लगभग चार करोड़ रुपये कीमत का सरकारी चावल गायब होने की आनन-फानन में जांच शुरू की गई। वहीं, ट्रांसपोर्टर ने पावतियां पेश कर दावा किया कि उसने सभी जिलों को चावल भेजा है, लेकिन ये पावतियां तीनों जिलों के नान अधिकारियों ने सत्यापन में फर्जी बताई हैं।