कटनी में दलित युवक संग शर्मनाक घटना, चार लोगों ने मिलकर पीटा फिर उसके ऊपर पेशाब भी किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। जिले के स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के मटवारा गांव में एक दलित व्यक्ति के साथ खनन का विरोध करने पर गांव के ही चार लोगों ने मारपीट की और उसके ऊपर मूत्र त्याग भी किया। घटना की शिकायत के बाद जांच करते हुए पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एएसपी डा. संतोष डेहरिया ने बताया कि घटना 14 अक्टूबर को जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के मटवारा गांव में हुई।

दलित पर चार लोगों ने किया हमला यहां पर गांव के ही रामानुज पांडे, राम बिहारी पांडे, पवन पांडे और सतीश ने कथित तौर पर राजकुमार चौधरी पर हमला किया और उनका अपमान किया। राजकुमार चौधरी ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। जिसमें उसका आरोप था कि गांव के ग्राम पंचायत भवन में मुरूम भरवाने को लेकर उसने विरोध किया था।