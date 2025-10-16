मेरी खबरें
    कटनी में दलित युवक संग शर्मनाक घटना, चार लोगों ने मिलकर पीटा फिर उसके ऊपर पेशाब भी किया

    Katni Crime: स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के मटवारा गांव में एक दलित व्यक्ति के साथ खनन का विरोध करने पर गांव के ही चार लोगों ने मारपीट की और उसके ऊपर पेशाब भी किया। घटना की शिकायत के बाद जांच करते हुए पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 10:02:14 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 10:02:14 PM (IST)
    कटनी में दलित युवक के साथ मारपीट (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. खनन का विरोध करने पर दलित व्यक्ति की पिटाई
    2. चार लोगों ने मारपीट की और उसके ऊपर पेशाब भी किया
    3. घटना के बाद चारों फरार, पुलिस कर रही खोजबीन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। जिले के स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के मटवारा गांव में एक दलित व्यक्ति के साथ खनन का विरोध करने पर गांव के ही चार लोगों ने मारपीट की और उसके ऊपर मूत्र त्याग भी किया। घटना की शिकायत के बाद जांच करते हुए पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एएसपी डा. संतोष डेहरिया ने बताया कि घटना 14 अक्टूबर को जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के मटवारा गांव में हुई।

    दलित पर चार लोगों ने किया हमला

    यहां पर गांव के ही रामानुज पांडे, राम बिहारी पांडे, पवन पांडे और सतीश ने कथित तौर पर राजकुमार चौधरी पर हमला किया और उनका अपमान किया। राजकुमार चौधरी ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। जिसमें उसका आरोप था कि गांव के ग्राम पंचायत भवन में मुरूम भरवाने को लेकर उसने विरोध किया था।


    उसका आरोप था कि सरपंच रामानुज पांडेय उसके खेत के पास अवैध खनन करा रहे थे और जिसका उसने विरोध किया तो रामानुज, उनके बेटे पवन पांडे, रामबिहारी काछी व सतीश ने मारपीट की और जातिगत अपमान करते हुए उसपर मूत्र त्याग भी किया।

    चारों फरार, पुलिस कर रही खोजबीन

    साथ ही पुलिस से संपर्क करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। एएसपी ने बताया कि चारों फरार हैं और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी है। इससे पहले भी प्रदेश के सीधी जिले में एक ऐसी ही घटना राष्ट्रीय सुर्खियों में रही थी और उसी साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान एक बड़ा मुद्दा बन गई थी। सीधी में हुई इस घटना में एक आदिवासी युवक पर मूत्र त्याग किया गया था।

