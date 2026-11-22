नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। एनकेजे थाना क्षेत्र के कटनी-शहडोल मार्ग पर सुरखी टैंक मोड़ के पास बाइक सवार तीन युवकों को बस ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, एनकेजे थाना के सुरखी टैंक क्षेत्र निवासी अनुराग कोल पिता रामसुजान कोल, 21 साल अपने साथी करण कोल पिता बबलू कोल, 24 साल और सावन कोल पिता गोविंद कोल, 24 साल के साथ रविवार की शाम को मोटर साइकिल से कटनी की ओर आ रहा था।