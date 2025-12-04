कटनी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार बेटी और पति की मौत, पत्नी गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। झुकेही से बाइक पर सवार होकर कटनी स्टेशन से आ रहे पति-पत्नी और बेटी को कुठला थाना क्षेत्र के कैलवारा कला गांव में ओवर ब्रिज के ऊपर अज्ञात वाहन ने रात को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल तीनों को लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने पिता और बेटी को मृत घोषित कर दिया। वहीं पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया है और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार झुकेही जिला मैहर निवासी राकेश दुबे पिता कढोरी लाल दुबे 40 साल अपनी पत्नी चंदा दुबे 35 साल और बेटी अपर्णा दुबे 13 साल के साथ बुधवार-गुरुवार की रात प्रयागराज जाने के लिए कटनी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए मोटर साइकिल से निकले थे।