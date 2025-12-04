मेरी खबरें
    कटनी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार बेटी और पति की मौत, पत्नी गंभीर घायल

    मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पिता और बेटी की मौत हो गई और मां गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों बाइक पर सवार होकर झुकेही से कटनी स्टेशन आ रहे थे। इस दौरान रास्ते में कैलवारा कला गांव में अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। एंबुलेंस से इन्हें जिला अस्पताल लाया गया।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 12:52:33 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 12:59:51 PM (IST)
    कटनी जिला अस्पताल में पहुंचे मृतकों के परिजन।

    HighLights

    1. प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन पकड़ने बाइक से कटनी स्टेशन जा रहे थे
    2. पति राकेश दुबे, पत्नी चंदा दुबे और बेटी अर्पणा दुबे बाइक पर थी सवार
    3. गंभीर घायल चंदा को कटनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। झुकेही से बाइक पर सवार होकर कटनी स्टेशन से आ रहे पति-पत्नी और बेटी को कुठला थाना क्षेत्र के कैलवारा कला गांव में ओवर ब्रिज के ऊपर अज्ञात वाहन ने रात को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल तीनों को लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने पिता और बेटी को मृत घोषित कर दिया। वहीं पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया है और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार झुकेही जिला मैहर निवासी राकेश दुबे पिता कढोरी लाल दुबे 40 साल अपनी पत्नी चंदा दुबे 35 साल और बेटी अपर्णा दुबे 13 साल के साथ बुधवार-गुरुवार की रात प्रयागराज जाने के लिए कटनी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए मोटर साइकिल से निकले थे।


    रात 2.30 बजे जैसे ही वे कैलवारा कला एनएच 30 के ओवर ब्रिज के पास पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी और भाग निकला। घटना स्थल के पास नहर का काम करने वालों ने आवाज सुनी और दौड़कर मौके पर पहुंचे। लोगों ने कुठला पुलिस को सूचना देने के साथ ही एम्बुलेंस 108 को सूचना दी।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने राकेश और उसकी बेटी अपर्णा को मृत घोषित कर दिया। साथ ही गंभीर घायल चंदा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनको पीएम को भिजवाया है और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है।

