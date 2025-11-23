मेरी खबरें
    SIR में रुचि नहीं लेने पर कार्रवाई, MP के कटनी में 17 सुपरवाइजर, 61 BLO और नोडल अधिकारी को नोटिस जारी

    MP SIR: कटनी में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही पर एसडीएम प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने सख्त कार्रवाई की। उन्होंने 17 बीएलओ सुपरवाइजर, 61 BLO और एक नोडल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर ERO के समक्ष स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 09:44:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 09:54:56 PM (IST)
    MP News: SIR कार्य में रुचि नहीं लेने पर SDM ने की कार्रवाई। (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही।
    2. 17 सुपरवाइजरों को नोटिस जारी।
    3. 61 बीएलओ को जवाब तलब।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र मुड़वारा प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। प्रगति धीमी रहने और काम में रुचि न लेने पर उन्होंने 17 बीएलओ सुपरवाइजर और 61 BLO को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

    एसडीएम चतुर्वेदी ने मतदान केंद्र क्रमांक 61 से 80 के नोडल अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी पीएचई जितेन्द्र गुप्ता को भी कम प्रगति तथा फोन न उठाने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें 24 नवंबर को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बीएलओ ऐप में गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन का कार्य 40 प्रतिशत से कम पाए जाने पर 17 बीएलओ सुपरवाइजर को एईआरओ के समक्ष जवाब देने का नोटिस दिया गया है।


    इसी प्रकार, मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र के 61 BLO को भी नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि उनके मतदान केंद्रों पर डिजिटाइजेशन कार्य 30 प्रतिशत से भी कम पाया गया। सभी संबंधित बीएलओ को एईआरओ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।

