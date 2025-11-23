SIR में रुचि नहीं लेने पर कार्रवाई, MP के कटनी में 17 सुपरवाइजर, 61 BLO और नोडल अधिकारी को नोटिस जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र मुड़वारा प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। प्रगति धीमी रहने और काम में रुचि न लेने पर उन्होंने 17 बीएलओ सुपरवाइजर और 61 BLO को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

एसडीएम चतुर्वेदी ने मतदान केंद्र क्रमांक 61 से 80 के नोडल अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी पीएचई जितेन्द्र गुप्ता को भी कम प्रगति तथा फोन न उठाने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें 24 नवंबर को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बीएलओ ऐप में गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन का कार्य 40 प्रतिशत से कम पाए जाने पर 17 बीएलओ सुपरवाइजर को एईआरओ के समक्ष जवाब देने का नोटिस दिया गया है।