    न्याय न मिलने पर कलेक्टर ऑफिस में आत्मदाह का प्रयास, MP में किसान ने खुद पर छिड़का पेट्रोल; मचा हड़कंप

    MP News: कटनी के कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्लीमनाबाद के धुरी गांव निवासी भारत पटेल ने अपनी शिकायत पर कार्रवाई न होने से आहत होकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। भारत पटेल का आरोप है कि गांव के दबंग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और पुलिस भी उनकी शिकायत पर मारपीट करती है।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 03:23:33 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 03:23:33 PM (IST)
    न्याय न मिलने पर कलेक्टर ऑफिस में आत्मदाह का प्रयास, MP में किसान ने खुद पर छिड़का पेट्रोल; मचा हड़कंप
    शिकायतकर्ता ने कलेक्ट्रेट में पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया।

    1. लोगों ने शिकायतकर्ता से पेट्रोल की बोतल छीनकर जान बचाई।
    2. शिकायतकर्ता को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
    3. भारत पटेल नामक व्यक्ति दबंगों और पुलिस की प्रताड़ना से दुखी था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में शिकायत करने पहुंचे एक शिकायतकर्ता ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया। वहां पर मौजूद लोगों ने उससे पेट्रोल की बाटल छीनते हुए बचाया।

    जानकारी के अनुसार स्लीमनाबाद धुरी गांव निवासी भारत पटेल पिता हीरालाल पटेल अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचा था। उसका कहना था कि गांव के कुछ दबंग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। भारत का कहना है, कि जब वह पुलिस से दबंगो की शिकायत करने जाता है तो पुलिस भी उंसके साथ मारपीट करती है। विगत ढाई वर्षो से परेशान है।

    इसी को लेकर मंगलवार की दोपहर को भारत पटेल कलेक्ट्रेट कार्यालय शिकायत करने पहुंचा,जहां उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नही होने से उसने अचानक से थैले में रखी पेट्रोल की बाटल अपने ऊपर उड़ेल ली और आत्मदाह का प्रयास किया। वहां पर मौजूद लोगों ने बाटल छीन ली।


    घटना से कलेक्टर कार्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई और भारत पटेल को तत्काल जिला चिकित्सालय से पहुंची एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और उसकी शिकायत के संबंध में भी जांच की जा रही है।

