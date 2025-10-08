मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: नवोदय विद्यालय कक्षा 9 और 11 प्रवेश आवेदन की तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक मौका

    पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, बड़वारा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। अब छात्र 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में अंतिम तिथि 7 अक्टूबर थी।

    By Satish Kumar Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 02:55:20 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 03:19:21 AM (IST)
    MP News: नवोदय विद्यालय कक्षा 9 और 11 प्रवेश आवेदन की तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक मौका
    नवोदय विद्यालय कक्षा 9 और 11 प्रवेश आवेदन की तिथि बढ़ी

    नईदुनिया प्रतिनिधि,कटनी। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, बड़वारा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। अब छात्र 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में अंतिम तिथि 7 अक्टूबर थी।

    जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अक्टूबर में

    विद्यालय के प्राचार्य आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि इच्छुक और योग्य छात्र इन कक्षाओं में लेटरल एंट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 7 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। जो छात्र कक्षा 9वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। जबकि कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.