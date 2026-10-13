Navratri 2026: कटनी में 15 हजार सीमेंट की बोरियों से तैयार की मां दुर्गा की कलाकृति

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। नवरात्र पर मातारानी की आराधना श्रद्धालु तरह तरह से कर रहे हैं। कोई पैदल तो कोई दंड भरते हुए मां के दरबार पहुंच रहे हैं। वही कटनी जिले की औद्योगिक नगरी कैमोर के सीमेंट प्लांट ने आस्था, तकनीक और सामूहिक श्रम से अनूठी कलाकृति तैयार की है, जो चर्चा का विषय बना हुई है।

सीमेंट के कैमोर संयंत्र में 15 हजार सीमेंट की बोरियों का उपयोग कर मां दुर्गा की विशाल कलाकृति तैयार की गई है। 70 गुने 70 फिट क्षेत्र में फैली इस अद्भुत संरचना को तैयार करने में कर्मचारियों को 12,600 घंटे लगे। आसमान से देखने पर सीमेंट की हजारों बोरियों से बनी मां दुर्गा की भव्य छवि नजर आ रही है, जो लोगों के बीच चर्चा और आस्था का केंद्र बनी हुई है।