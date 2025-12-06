मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश में कटनी के माधव नगर थाने से चंद कदम की दूरी पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम को चोर उखाड़कर ले गए। इस घटना ने पुलिस के रात्रि गश्त व्यवस्था की पोल खोल दी है। इसके साथ ही थाने के इतने नजदीक वारदात हो जाने से भी सवाल खड़े हो रहे है। घटना रात दो बजे की बताई जा रही है।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 10:34:03 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 10:37:59 AM (IST)
    कटनी में थाने से थोड़ी दूरी पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम उखाड़ ले गए चोर
    यहीं से एटीएम को उखाड़ ले गए चोर, किसी को जरा भी भनक तक नहीं लगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। मध्य प्रदेश में कटनी के माधव नगर थाने से चंद कदम की दूरी पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम को चोर उखाड़कर ले गए। इस घटना ने पुलिस के रात्रि गश्त व्यवस्था की पोल खोल दी है। इसके साथ ही थाने के इतने नजदीक वारदात हो जाने से भी सवाल खड़े हो रहे है। घटना रात दो बजे की बताई जा रही है।

    अब पुलिस एटीएम ले लोने वालों की तलाश में जुट गई है। इलाके में आस-पास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि एटीएम के अंदर कितने रुपये थे। एटीएम की सुरक्षा के लिए भी कोई गार्ड तैनात नहीं था।


