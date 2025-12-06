कटनी में थाने से थोड़ी दूरी पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम उखाड़ ले गए चोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। मध्य प्रदेश में कटनी के माधव नगर थाने से चंद कदम की दूरी पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम को चोर उखाड़कर ले गए। इस घटना ने पुलिस के रात्रि गश्त व्यवस्था की पोल खोल दी है। इसके साथ ही थाने के इतने नजदीक वारदात हो जाने से भी सवाल खड़े हो रहे है। घटना रात दो बजे की बताई जा रही है।