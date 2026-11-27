नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। इंदौर, हरदा और नीमच भेजे गए 31 ट्रक फोर्टिफाइड चावल गबन के मामले में पुलिस ने एक ट्रांसपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी सीएसपी अनिमेष द्विवेदी ने बताया कि भाग्य लक्ष्मी रोड लाइंस के साझेदार किशन केशरवानी को कटनी से गिरफ्तार किया है।

किशन ने ही नान कार्यालय में तीनों जिलों में चावल भेजने का दावा कर फर्जी पावतियां पेश की थीं। जिला प्रशासन ने भाग्य लक्ष्मी रोड लाइंस पर नान के रैक पाइंट से लोडिंग-अनलोडिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले में ट्रांसपोर्टर के साथ नान के अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।