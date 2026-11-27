नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व के बीच वन्यजीव गलियारे से गुजरने वाली ट्रेनों की गति घटाने की तैयारी है। 27 दिनों में ट्रेन की चपेट में आने से बाघ शावक और मादा भालू की मौत के बाद वन विभाग ने नागपुर मंडल रेल प्रबंधक को प्रस्ताव दिया है।

इसके अनुसार, ट्रेनें दिन में 30 और रात में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी। फिलहाल इनकी गति 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। बदलाव से बालाघाट-जबलपुर सफर में 15 से 20 मिनट अधिक लग सकते हैं।

वारासिवनी-कटंगी-तिरोड़ी-तुमसर मार्ग पर स्पीड अभी तय नहीं थी। बालाघाट का वन क्षेत्र उत्तर में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में नवेगांव नागझीरा अभयारण्य और पश्चिम में पेंच टाइगर रिजर्व तथा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ा है। तीनों टाइगर रिजर्व के बीच वन्यजीवों की आवाजाही अधिक है। बीते पांच से छह साल में इनकी संख्या बढ़ी है और सभी वन मंडलों में बाघों की संख्या सौ से अधिक होने का अनुमान है।

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रेल पटरी पर शिकार हो चुके कई वन्यजीव

अंडरपास न होने से वन्यजीव रेल पटरी पर पहुंचकर हादसों का शिकार होते हैं। तीन साल पहले मगरदर्रा के पास दो भालू ट्रेन की चपेट में आए थे। सांभर और चीतल की मौत के मामले भी सामने आए हैं। बालाघाट-जबलपुर रेल पटरी पर मगरदर्रा से पादरीगंज के बीच करीब 32 किलोमीटर घना जंगल है।