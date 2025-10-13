MP में मामा की घिनौनी हरकत... नाबालिग भांजी के साथ खेलने के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म, गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। कैमोर थाना क्षेत्र में मुस्लिम परिवार के रिश्ते के मामा ने ही एक आठ वर्षीय बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया। उसकी धमकी से डरी बालिका ने दो दिन तक घर में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन पीड़ा होने पर उसने रविवार को अपनी मां को जानकारी दी। जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपित को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई कैमोर थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने बताया कि रविवार की शाम को एक आठ वर्षीय बालिका ने अपने माता-पिता के साथ आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि बालिका के रिश्ते का मामा चार दिन पूर्व बालिका को खेलने के बहाने अपने घर ले गया था और घर से उसे उठाकर पास के एक खंडहर में ले गया। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बालिका घर आ गई और डरी सहमी रही।