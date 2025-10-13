मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में मामा की घिनौनी हरकत... नाबालिग भांजी के साथ खेलने के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म, गिरफ्तार

    MP Crime News: कैमोर थाना क्षेत्र में मुस्लिम परिवार के रिश्ते के मामा ने ही एक आठ वर्षीय बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया। उसकी धमकी से डरी बालिका ने दो दिन तक घर में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन पीड़ा होने पर उसने रविवार को अपनी मां को जानकारी दी। जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 09:18:06 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 09:18:06 PM (IST)
    MP में मामा की घिनौनी हरकत... नाबालिग भांजी के साथ खेलने के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म, गिरफ्तार
    MP में मामा की घिनौनी हरकत।

    HighLights

    1. रिश्ते के मामा ने मासूम से किया दुष्कर्म
    2. खेलने के बहाने बुलाकर ले गया था खंडहर
    3. पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। कैमोर थाना क्षेत्र में मुस्लिम परिवार के रिश्ते के मामा ने ही एक आठ वर्षीय बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया। उसकी धमकी से डरी बालिका ने दो दिन तक घर में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन पीड़ा होने पर उसने रविवार को अपनी मां को जानकारी दी। जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपित को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

    माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई

    कैमोर थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने बताया कि रविवार की शाम को एक आठ वर्षीय बालिका ने अपने माता-पिता के साथ आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि बालिका के रिश्ते का मामा चार दिन पूर्व बालिका को खेलने के बहाने अपने घर ले गया था और घर से उसे उठाकर पास के एक खंडहर में ले गया। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बालिका घर आ गई और डरी सहमी रही।


    यह भी पढ़ें- MP में पंचायत सचिव की अश्लील हरकत... महिला रोजगार सहायक से सरेराह की छेड़छाड़, मामला दर्ज

    पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    रविवार को जब उसे पीड़ा अधिक हुई तो उसने अपनी मां को जानकारी दी और पूरी घटना बताई। जिसके बाद स्वजन उसे लेकर कैमोर थाना पहुंचे। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उसकी तलाश करते हुए सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार को आरोपित को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.