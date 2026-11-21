नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर के ओंकार मठ घाट पर शनिवार को किनारे खड़ी एक नाव में अचानक आग लग गई। नाव से धुआं उठता देख घाट पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि समय रहते आग लगने की जानकारी मिलने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और न ही जनहानि हुई। जानकारी के अनुसार ओंकार मठ घाट पर किनारे पर कई नावें खड़ी थीं। इसी दौरान इनमें से एक नाव में अचानक आग लग गई।

आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रारंभिक तौर पर नावों में पेट्रोल इंजन के इस्तेमाल को आग लगने की घटनाओं की एक संभावित वजह माना जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि ओंकारेश्वर में बीते 15 दिनों के भीतर नाव में आग लगने की यह तीसरी घटना है।