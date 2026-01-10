मेरी खबरें
    लोन चुकाया, सिम तोड़ी, मोबाइल फॉर्मेट किया, पर तब तक हो चुकी थी देर, अश्लील फोटो के साथ बिजनेसमैन से 8.50 लाख की ठगी

    By Ashwin RathoreEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 08:33:19 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 08:33:19 PM (IST)
    1. व्यापारी से 8.50 लाख की साइबर ठगी
    2. ऑनलाइन लोन एप से ब्लैकमेलिंग
    3. कोतवाली थाने के जसवाड़ी का मामला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। ऑनलाइन लोन एप के जरिए ब्लैकमेलिंग कर लाखों रुपये की ठगी का मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आया है। ग्राम जसवाड़ी निवासी खाद-बीज व्यवसायी ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि डर और धमकी देकर उससे करीब 8.50 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित के अनुसार दो माह पूर्व उनके इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लोन से संबंधित एक विज्ञापन दिखाई दिया।

    विज्ञापन के लिंक पर क्लिक करने पर “केश रूपी” नामक एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड हुई। एप में मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी भरने के बाद उन्हें दो हजार रुपये का लोन यूपीआई अकाउंट में प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद उन्होंने यह लोन चुका दिया और एप को मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसके बाद उनके नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को केश रूपी एप से जुड़ा बताते हुए लोन बकाया होने की बात कही।


    जब पीडित ने लोन चुका देने की जानकारी दी तो आरोपित ने मना कर दिया और भुगतान के लिए अलग-अलग यूपीआई आईडी भेजीं। मना करने पर आरोपित ने मोबाइल की गैलरी से फोटो हैक कर अश्लील रूप में एडिट कर भेजे और स्वजन व रिश्तेदारों को बहूप्रसारित करने की धमकी दी।

    डर से 60 यूपीआई आइडी पर अलग-अलग दी राशि

    डर और मानसिक दबाव में आकर पीड़ित ने अपने विभिन्न यूपीआई नंबरों से आरोपित द्वारा भेजी गई करीब 60 यूपीआई आईडी पर अलग-अलग किश्तों में कुल आठ लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। ठगी के बाद आरोपी लगातार धमकियां देता रहा, जिससे घबराकर पीड़ित ने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया और सिम भी तोड़कर फेंक दी।

    संदिग्ध एप में अपनी निजी जानकारी साझा न करें

    पीड़ित ने पुलिस को कुछ अश्लील एडिटेड फोटो और यूपीआई ट्रांजेक्शन की सूची उपलब्ध कराई है। कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर साइबर अपराध की धाराओं में अज्ञात आरोपित के खिलाफ मामला कायम कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला ऑनलाइन लोन एप और साइबर ब्लैकमेलिंग से जुड़ा है। लोगों से अपील की गई है कि वे इंटरनेट मीडिया पर दिखने वाले लोन विज्ञापनों से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध एप में अपनी निजी जानकारी साझा न करें।

