लोन चुकाया, सिम तोड़ी, मोबाइल फॉर्मेट किया, पर तब तक हो चुकी थी देर, अश्लील फोटो के साथ बिजनेसमैन से 8.50 लाख की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। ऑनलाइन लोन एप के जरिए ब्लैकमेलिंग कर लाखों रुपये की ठगी का मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आया है। ग्राम जसवाड़ी निवासी खाद-बीज व्यवसायी ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि डर और धमकी देकर उससे करीब 8.50 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित के अनुसार दो माह पूर्व उनके इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लोन से संबंधित एक विज्ञापन दिखाई दिया।

विज्ञापन के लिंक पर क्लिक करने पर “केश रूपी” नामक एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड हुई। एप में मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी भरने के बाद उन्हें दो हजार रुपये का लोन यूपीआई अकाउंट में प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद उन्होंने यह लोन चुका दिया और एप को मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसके बाद उनके नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को केश रूपी एप से जुड़ा बताते हुए लोन बकाया होने की बात कही।