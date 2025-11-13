मेरी खबरें
    MP के खंडवा जिला अस्पताल में युवती को छेड़ा, भीड़ ने की युवकों की पिटाई, दो घंटे चला हंगामा

    खंडवा जिला अस्पताल में गुरुवार दोपहर उस समय हंगामा मच गया जब एक युवती ने अचानक शोर मचा दिया। मौके पर मौजूद दो युवक वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान बार-बार नाम और पता बदलने पर गुस्साई भीड़ ने उनकी पिटाई कर दी।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 08:17:39 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 08:22:21 PM (IST)
    खंडवा के जिला अस्पताल में हंगामा करते लोग।

    HighLights

    1. दो युवक मौके से भागे, भीड़ ने पकड़ा।
    2. पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया।
    3. पूछताछ में नाम-पता बदलने पर पिटाई हुई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: जिला अस्पताल में कुछ युवकों व युवक आपसी में बात कर रहे थे।कुछ देर बाद युवती ने शोर मचाया तो दो युवक वहां से भाग निकले।इसके बाद लोगों ने उन्हें पकड़ा।पूछताछ में बार-बार नाम पता बदलने पर भीड़ ने उन्हें घेर लिया और पिटाई शुरु कर दी।

    परिसर में काफी देर चले हंगामे के बाद मोघट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। TI धीरेश धारवाल ने जवानों के साथ दो युवकों व युवती को हिरासत में लिया और थाने लेकर पहुंचे। यहां दोनों पक्षों के स्वजन को बुलाया गया, उनके बयान लिए गए। मामले में पुलिस की कार्रवाई देर रात चत चली।


    बताया जा रहा है कि युवती हिंदू समाज से है और युवक मुस्लिम समाज से इस कारण बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे थे। पूरा मामला पुलिस की कार्रवाई के बाद स्पष्ट हो पाएगा। वहीं मामले में एक युवक के स्वजन का कहना था कि हमें नहीं पता दोनों युवक अस्पताल कैसे पहुंच गए। हमारे लड़के ऐसे नहीं है, उनके साथ क्या घटना हुई वो दोनों से चर्चा करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे।

