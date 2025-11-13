MP के खंडवा जिला अस्पताल में युवती को छेड़ा, भीड़ ने की युवकों की पिटाई, दो घंटे चला हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: जिला अस्पताल में कुछ युवकों व युवक आपसी में बात कर रहे थे।कुछ देर बाद युवती ने शोर मचाया तो दो युवक वहां से भाग निकले।इसके बाद लोगों ने उन्हें पकड़ा।पूछताछ में बार-बार नाम पता बदलने पर भीड़ ने उन्हें घेर लिया और पिटाई शुरु कर दी।

परिसर में काफी देर चले हंगामे के बाद मोघट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। TI धीरेश धारवाल ने जवानों के साथ दो युवकों व युवती को हिरासत में लिया और थाने लेकर पहुंचे। यहां दोनों पक्षों के स्वजन को बुलाया गया, उनके बयान लिए गए। मामले में पुलिस की कार्रवाई देर रात चत चली।