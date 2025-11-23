नकली नोट रैकेट का बड़ा पर्दाफाश, मौलाना की गिरफ्तारी के बाद मास्टरमाइंड सहित 3 अन्य भी पकड़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ग्राम पेठिया से करीब 20 लाख रूपये के नकली नोट पकड़ाने के मामले में इस नेटवर्क का मास्टर माइड डॉ. प्रतीक नवलखे को भोपाल से खंडवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके दो साथियों के साथ पुलिस ने करीब 25 हजार रूपये के नकली नोट और नोट छापने में उपयोग होने वाली सामग्री जब्त की है। डॉ. नवलखे अपने अंतर प्रांतीय नेटवर्क के माध्यम से पिछले करीब दो साल से नकली नोट का कारोबार कर रहा था। भोपाल में कथित ट्रेवल एजेंसी की आड़ में यह कारोबार चल रहा था। आरोपितों को सोमवार न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर आवश्यक पूछताछ करेगी। डॉ. नवलखे की महाराष्ट्र पुलिस सहित अन्य जांच एजेंसियों को भी तलाश थी।

मास्टर मांइड डॉ. प्रतीक नवलखे सहित तीन गिरफ्तार खंडवा जिले के जावर थाना अंतर्गत ग्राम पेठिया मस्जिद के मौलाना जुबेर पुत्र अशरफ अंसारी मूल निवासी बुरहानपुर के पेठिया स्थित इमामवाड़ा के उपर बने कमरे से दो नवंबर को पुलिस ने 19.78 लाख रुपये के 500-500 के नकली नोट जब्त किए थे। जावर ने धारा 179,180 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया था। यह कार्रवाई महाराष्ट्र के मालेगांव में मौलाना जुबेर नकली नोट के साथ पकड़ाने की सूचना पर की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेद्र तारनेकर के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया था। जिसमें प्रमुख रूप से उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल सिंह चौहान, थाना प्रभारी पदमनगर निरीक्षक प्रवीण आर्य सहित अन्य पुलिस स्टाफ शामिल था। मालेगांव में पकड़ाने पर मौलाना जुबेर ने बुरहानपुर अस्पताल से निलंबित बीएमओ डॉ. प्रतीक नवलखे निवासी बुरहानपुर को मास्टर मांइड बताया था। इसके बाद से मालेगांव और खंडवा पुलिस डॉ. नवलखे की तलाश में जुटी हुई थी।