पति ने सुपारी देकर कराई पत्नी की हत्या, पुलिस ने गिरफ्तार किया चौथा आरोपी, 'क्राइम पेट्रोल' देखकर रची थी साजिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। क्राइम पेट्रोल देखकर एक पति ने अपने दोस्तों को एक लाख की सुपारी दी और पत्नी की हत्या करवा दी। मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपित पति सहित हत्या करने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं चौथा आरोपित घटना के बाद से फरार था। पदम नगर टीआई प्रवीण आर्य ने बताया कि महिला की हत्या के चौथे आरोपित राजेंद्र यादव निवासी जामली टोला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

राजेंद्र इंदौर भागने की फिराक में था। वह जामली में अपने एक रिश्तेदार के यहां छुपा थाष भागने से पहले मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित पति द्वारा दी गई सुपारी के 10 हजार रुपये भी उससे बरामद किए गए हैं।

महिला पर बेरहमी से चाकू से किए थे कई वार

फरियादी आरोपित महेंद्र पटेल निवासी ग्राम डिगरीश ने थाने पर सूचना दी थी कि 21 सितंबर की रात पत्नी सविता के साथ बाइक से खंडवा आ रहा था। पुलिया के पास पहुंचा तो तीन लड़के बाइक पर खड़े थे। पत्नी सविता ने कहा गाड़ी रोड से साइड में करो, इतने में वो तीनों आए और उससे मारपीट करने लगे। एक ने उसे पकड़ लिया और एक लड़के ने पत्नी सविता पर चाकू से कई वार छाती, पेट व पीछे कमर में किए, जिससे मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई।

तीन लोग पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने आरोपित हेमंत उर्फ कांहा निवासी ग्राम डिगरीश, आर्यन पुत्र महेश यादव निवासी जामलीकला, महेंद्र पुत्र सखाराम पटेल निवासी ग्राम डिगरीश को पहले गिरफ्तार किया था, चौथे आरोपित राजेंद्र यादव को पदम नगर पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया।