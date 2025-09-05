Indian Railways: खुशखबरी, त्योहार पर घर जाने की टेंशन खत्म... नवरात्रि, दिवाली और छठ के लिए चलेगी विशेष ट्रेनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। नवरात्रि, दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विभिन्न गंतव्यों के बीच विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें सितंबर से नवंबर के बीच साप्ताहिक रूप से संचालित होंगी।

साईनगर शिर्डी – बीकानेर विशेष

ट्रेन संख्या 04716: 28 सितंबर से 30 नवंबर तक हर रविवार को साईनगर शिर्डी से शाम 7:35 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 5 बजे बीकानेर पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 04715: 27 सितंबर से 29 नवंबर तक हर शनिवार को बीकानेर से दोपहर 1:30 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 7 बजे शिर्डी पहुंचेगी।

वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी – हड़पसर (पुणे) सुपरफास्ट विशेष

ट्रेन संख्या 01925: 25 सितंबर से 27 नवंबर तक हर गुरुवार को हड़पसर (पुणे) से दोपहर 3:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 10 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 01926: 24 सितंबर से 26 नवंबर तक हर बुधवार को झांसी से दोपहर 12:50 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 11:25 बजे हड़पसर पहुंचेगी।

लोकमान्य तिलक टर्मिनस – गोमतीनगर उत्सव विशेष

दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए रेलवे ने इस मार्ग पर भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं।

ट्रेन संख्या 05326: 28 सितंबर से 2 नवंबर तक हर रविवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सुबह 7:55 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:45 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 05325: 27 सितंबर से 1 नवंबर तक हर शनिवार को रात 12:15 बजे गोमतीनगर से चलेगी और अगले दिन सुबह 5:50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।

इस ट्रेन का ठहराव कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, रानी कमलापति, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, ओरई, कानपुर, ऐशबाग, लखनऊ सिटी और बादशाहनगर स्टेशनों पर रहेगा।