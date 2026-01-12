नईदुनिया लाइव: चलती बाइक से निकाली चाबी, गाड़ी मालिक बोला– आरक्षक को किसने दिया अधिकार

अश्विन राठौर, खंडवा। शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन दिनों सघन चालानी अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के उद्देश्य से चल रहे इस अभियान में खुद ट्रैफिक जवानों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है।
आरोप है कि चालानी कार्रवाई के दौरान कुछ जवान नियमों का पालन कराने के बजाय स्वयं नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। सोमवार शाम शेर तिराहे पर ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां चलती बाइक से चाबी निकालने की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शेर तिराहे पर सूबेदार नितिन निगवाल अपनी टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान टीम में शामिल आरक्षक बिजू रावत कथित तौर पर चलती बाइकों से चाबियां खींचते नजर आए।
बताया जा रहा है कि रावत ने एक-दो नहीं, बल्कि कई बाइक चालकों की चाबियां चलते वाहन से निकाल लीं। इससे कुछ बाइक सवार असंतुलित होकर गिरते-गिरते बचे। अचानक हुई इस कार्रवाई से चौराहे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
डर के माहौल में कुछ बाइक चालकों ने बिना विरोध किए अपने चालान कटवा लिए, लेकिन कुछ जागरूक नागरिकों ने आरक्षक की इस मनमानी पर आपत्ति जताई। लोगों का कहना था कि चलती बाइक से चाबी निकालना न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे गंभीर हादसा भी हो सकता है।