नईदुनिया लाइव: चलती बाइक से निकाली चाबी, गाड़ी मालिक बोला– आरक्षक को किसने दिया अधिकार

अश्विन राठौर, खंडवा। शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन दिनों सघन चालानी अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के उद्देश्य से चल रहे इस अभियान में खुद ट्रैफिक जवानों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है।

आरोप है कि चालानी कार्रवाई के दौरान कुछ जवान नियमों का पालन कराने के बजाय स्वयं नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। सोमवार शाम शेर तिराहे पर ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां चलती बाइक से चाबी निकालने की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया।