    नईदुनिया लाइव: चलती बाइक से निकाली चाबी, गाड़ी मालिक बोला– आरक्षक को किसने दिया अधिकार

    By Ashwin RathoreEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 08:47:40 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 09:05:37 PM (IST)
    चलती गाड़ी से चाबी निकालने पर जवान का विरोध करते हुए चालक।

    HighLights

    1. चौराहों पर नियमविरुद्ध चालानी कार्रवाई कर रही पुलिस।
    2. कई बाइक चालकों की चाबियां चलते वाहन से निकाल लीं।
    3. इससे कुछ बाइक सवार असंतुलित होकर गिरते-गिरते बचे।

    अश्विन राठौर, खंडवा। शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन दिनों सघन चालानी अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के उद्देश्य से चल रहे इस अभियान में खुद ट्रैफिक जवानों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है।

    आरोप है कि चालानी कार्रवाई के दौरान कुछ जवान नियमों का पालन कराने के बजाय स्वयं नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। सोमवार शाम शेर तिराहे पर ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां चलती बाइक से चाबी निकालने की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया।


    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शेर तिराहे पर सूबेदार नितिन निगवाल अपनी टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान टीम में शामिल आरक्षक बिजू रावत कथित तौर पर चलती बाइकों से चाबियां खींचते नजर आए।

    बताया जा रहा है कि रावत ने एक-दो नहीं, बल्कि कई बाइक चालकों की चाबियां चलते वाहन से निकाल लीं। इससे कुछ बाइक सवार असंतुलित होकर गिरते-गिरते बचे। अचानक हुई इस कार्रवाई से चौराहे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    ग्वालियर में बिना नंबर की कार के चालक ने ट्रैफिक थाना प्रभारी को कुचलने का किया प्रयास, कलाई और पंजे में कांच घुसा

    डर के माहौल में कुछ बाइक चालकों ने बिना विरोध किए अपने चालान कटवा लिए, लेकिन कुछ जागरूक नागरिकों ने आरक्षक की इस मनमानी पर आपत्ति जताई। लोगों का कहना था कि चलती बाइक से चाबी निकालना न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे गंभीर हादसा भी हो सकता है।

    चालक ने पूछा– किसने दिया अधिकार, जवाब मिला– थाने में बताऊंगा

    • निगम की ओर से आ रहे एक बाइक सवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। आरक्षक रावत ने उसकी चलती बाइक से चाबी निकालने की कोशिश की।

    • छीना-झपटी में बाइक सवार गिरने से बाल-बाल बचा, लेकिन कुछ ही पलों बाद आरक्षक ने दोबारा चाबी निकाल ली।

    • इस पर चालक ने सवाल किया कि चलती बाइक से चाबी निकालने का अधिकार किसने दिया।

    • आरोप है कि इस पर आरक्षक ने अभद्र भाषा में जवाब देते हुए कहा, “तुझे ज्यादा नियम पता हैं?

    • थाने चल, वहां बताऊंगा किसने अधिकार दिया।” दोनों के बीच नियमों को लेकर काफी देर तक बहस चलती रही।

    क्या कहते हैं नियम

    • यातायात नियमों के अनुसार चालानी कार्रवाई के दौरान आरक्षक चलती बाइक या वाहन से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है।

    • ऐसा करना न केवल नियमविरुद्ध है, बल्कि यह चालक की जान को भी खतरे में डाल सकता है।

    • पुलिस को वाहन को सुरक्षित रूप से रोककर नियमानुसार कार्रवाई करनी होती है।

    • इस घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

    • नागरिकों का कहना है कि यदि नियमों का पालन कराने वाले ही नियम तोड़ेंगे, तो सड़क सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।

    • अब देखना होगा कि वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।

