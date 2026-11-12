खंडवा में अलग-अलग सड़क हादसों में तीन बाइक सवारों की मौत, पांच घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। खालवा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात अलग-अलग सड़क हादसों में तीन बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। हादसों के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामलों में जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, बुधवार को खालवा के हाट बाजार से देर शाम घर लौट रहे दो बाइक सवारों की खालवा मंडी के पास आमने-सामने भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक के नंबर एमपी 68 जेडई-9710 और एमपी 12 जेडबी-4246 बताए गए हैं।

दुर्घटना में बाइक चालक विशाल पुत्र दयाराम (20) निवासी रहेटिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठे शुभम पुत्र अशोक (25) को गंभीर चोटें आईं। दूसरी बाइक पर सवार लोग भी घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया।