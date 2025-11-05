मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में रंगे हाथों दो चोर पकड़े, नाले में कूदकर भागने की कोशिश नाकाम, भीड़ ने दबोचा... जमकर की धुनाई

    खंडवा ज़िले के हरसूद थाना क्षेत्र के सेक्टर-6 में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात चोरी की कोशिश कर रहे दो चोरों को स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। लोगों की भीड़ से बचने के लिए एक चोर गहरे नाले में कूद गया, लेकिन सतर्क नागरिकों ने उसे भी दबोच लिया। पकड़े जाने के बाद दोनों की मौके पर जमकर पिटाई की गई।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 09:25:40 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 09:42:00 PM (IST)
    MP में रंगे हाथों दो चोर पकड़े, नाले में कूदकर भागने की कोशिश नाकाम, भीड़ ने दबोचा... जमकर की धुनाई
    MP News: हरसूद में चोरी की कोशिश में पकड़े गए चोर।

    HighLights

    1. भीड़ ने चोरों की जमकर पिटाई की, पुलिस ने हिरासत में लिया।
    2. पकड़े गए चोर भूरे खां और गोकल हैं, दोनों के पुराने मामले दर्ज।
    3. चोरी की घटना हरसूद के सेक्टर-6 में देर रात करीब 2 बजे हुई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: हरसूद थाना क्षेत्र के सेक्टर-6 में मंगलवार-बुधवार दरमियानी रात एक घर में चोरी की कोशिश करते दो चोरों को लोगों ने पकड़ लिया। बताया गया कि भीड़ से बचने के लिए एक चोर गहरे नाले में कूद गया, लेकिन उसे भी लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद दोनों की मौके पर जमकर पिटाई की गई।सूचना मिलने पर हरसूद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपितों को हिरासत में लिया।

    पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपितों की पहचान भूरे खां पुत्र नूरु खां निवासी बैतूल और गोकल पुत्र रामाधार निवासी सिवनी मालवा के रूप में हुई है। जांच में पता चला है कि दोनों के खिलाफ नर्मदापुरम और बैतूल जिलों में चोरी के कई पुराने प्रकरण दर्ज हैं।


    घटना रात करीब दो बजे की बताई जा रही है।स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों युवक हथियारों से लैस थे और एक घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। शोर सुनकर आसपास के लोग जाग गए और चोरों को घेर लिया। एक आरोपित भागने की कोशिश में नाले में कूद गया, लेकिन लोगों ने उसे भी दबोच लिया।

    यह भी पढ़ें- उज्जैन में बड़ी कार्रवाई, बेगमबाग में 12 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर, महाकाल क्षेत्र विकास के लिए UDA का एक्शन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.