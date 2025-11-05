MP में रंगे हाथों दो चोर पकड़े, नाले में कूदकर भागने की कोशिश नाकाम, भीड़ ने दबोचा... जमकर की धुनाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: हरसूद थाना क्षेत्र के सेक्टर-6 में मंगलवार-बुधवार दरमियानी रात एक घर में चोरी की कोशिश करते दो चोरों को लोगों ने पकड़ लिया। बताया गया कि भीड़ से बचने के लिए एक चोर गहरे नाले में कूद गया, लेकिन उसे भी लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद दोनों की मौके पर जमकर पिटाई की गई।सूचना मिलने पर हरसूद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपितों को हिरासत में लिया।

पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपितों की पहचान भूरे खां पुत्र नूरु खां निवासी बैतूल और गोकल पुत्र रामाधार निवासी सिवनी मालवा के रूप में हुई है। जांच में पता चला है कि दोनों के खिलाफ नर्मदापुरम और बैतूल जिलों में चोरी के कई पुराने प्रकरण दर्ज हैं।