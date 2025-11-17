MP: नकली नोट मामले के आरोपित जुबेर की रिमांड के लिए खंडवा पुलिस आज करेगी आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। नकली नोट के मामले में खंडवा पुलिस की टीम आरोपित मौलाना जुबेर अंसारी को नासिक जेल से लाने के लिए प्रयासरत है। मालेगांव पुलिस द्वारा उसे 13 नवंबर को न्यायालय में पेश करने के बाद से वह महाराष्ट्र की नासिक जेल में है। खंडवा जिले की जावर पुलिस न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेकर मौलाना जुबेर और साथी नाजिर अंसारी को खंडवा लाएगी।

आरोपित को लाने की कोशिश आरोपितों को लाने के लिए तीन दिनों से जावर पुलिस की टीम मालेगांव और नासिक के चक्कर लगा रही है। संभवत: सोमवार उसे न्यायालय से अनुमति के बाद खंडवा लाया जाएगा। एडिशनल एसपी महेंद्र तारणेकर ने बताया कि टीम न्यायालय से अनुमति के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर आरोपित को रिमांड पर लाकर पूछताछ करेगी।