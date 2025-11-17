मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP: नकली नोट मामले के आरोपित जुबेर की रिमांड के लिए खंडवा पुलिस आज करेगी आवेदन

    नकली नोट के मामले में खंडवा पुलिस की टीम आरोपित मौलाना जुबेर अंसारी को नासिक जेल से लाने के लिए प्रयासरत है। मालेगांव पुलिस द्वारा उसे 13 नवंबर को न्यायालय में पेश करने के बाद से वह महाराष्ट्र की नासिक जेल में है।

    By Manish Kare
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 12:26:10 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 12:26:10 AM (IST)
    MP: नकली नोट मामले के आरोपित जुबेर की रिमांड के लिए खंडवा पुलिस आज करेगी आवेदन
    नकली नोट मामले के आरोपित जुबेर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। नकली नोट के मामले में खंडवा पुलिस की टीम आरोपित मौलाना जुबेर अंसारी को नासिक जेल से लाने के लिए प्रयासरत है। मालेगांव पुलिस द्वारा उसे 13 नवंबर को न्यायालय में पेश करने के बाद से वह महाराष्ट्र की नासिक जेल में है। खंडवा जिले की जावर पुलिस न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेकर मौलाना जुबेर और साथी नाजिर अंसारी को खंडवा लाएगी।

    आरोपित को लाने की कोशिश

    आरोपितों को लाने के लिए तीन दिनों से जावर पुलिस की टीम मालेगांव और नासिक के चक्कर लगा रही है। संभवत: सोमवार उसे न्यायालय से अनुमति के बाद खंडवा लाया जाएगा। एडिशनल एसपी महेंद्र तारणेकर ने बताया कि टीम न्यायालय से अनुमति के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर आरोपित को रिमांड पर लाकर पूछताछ करेगी।


    खंडवा के जावर थाना अंतर्गत करीब एक पखवाड़े पूर्व पेठिया से करीब 20 लाख रुपये के नकली नोट पकड़ाने के मामले में जावर पुलिस और इस मामले में गठित एसआइटी अब आरोपित जुबेर अंसारी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। महाराष्ट्र के मालेगांव में गिरफ्तार मौलाना जुबेर को खंडवा लाने के बाद इस रैकेट में शामिल अन्य लोग और सरगना का खुलासा हो सकेगा।

    जांच एजेंसी और पुलिस तलाश में जुटी

    विदित हो कि नकली नोट रैकेट का मास्टर माइंड बुरहानपुर का निलंबित डॉक्टर प्रतीक नवलखे होने की जानकारी के बाद वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जांच एजेंसी और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

    इसे भी पढ़ें- गुजरात में केंद्रीय नारकोटिक्स की दो बड़ी कार्रवाई, अवैध मनप्रभावी दवाइयों की भारी खेप बरामद... आरोपित गिरफ्तार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.