गुजरात में केंद्रीय नारकोटिक्स की दो बड़ी कार्रवाई, अवैध मनप्रभावी दवाइयों की भारी खेप बरामद... आरोपित गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच ने गुजरात के गांधी नगर और पालनपुर में बड़ी कार्रवाई की है। नवंबर माह में दो बार कार्रवाई करते हुए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर अवैध मनप्रभावी दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी है। यह कार्रवाई फरवरी 2025 में की गई कार्रवाई की जांच के बाद की गई बताई जा रही है।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की पैनी नजर अवैध मनप्रभावी व नशीली दवाइयों की सप्लाई और विक्रय पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की पैनी नजर रहती है। बाजार में इन दवाइयों के खुले विक्रय पर भी सख्ती है। इन नशीली दवाइयों को विशेष परिस्थितियों में ही डॉक्टर के परामर्श पर दवा विक्रेता उपलब्ध कराते हैं। सप्लाई चैन को तोड़ने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच की टीम ने 22 फरवरी 2025 को गुजरात के धराड़ और धनेरा में बड़ी कार्रवाई की थी और बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की थीं, लेकिन आरोपित फरार हो गए थे।