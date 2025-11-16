गुजरात में केंद्रीय नारकोटिक्स की दो बड़ी कार्रवाई, अवैध मनप्रभावी दवाइयों की भारी खेप बरामद... आरोपित गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच ने गुजरात के गांधी नगर और पालनपुर में बड़ी कार्रवाई की है। नवंबर माह में दो बार कार्रवाई करते हुए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर अवैध मनप्रभावी दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी है। यह कार्रवाई फरवरी 2025 में की गई कार्रवाई की जांच के बाद की गई बताई जा रही है।
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की पैनी नजर
अवैध मनप्रभावी व नशीली दवाइयों की सप्लाई और विक्रय पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की पैनी नजर रहती है। बाजार में इन दवाइयों के खुले विक्रय पर भी सख्ती है। इन नशीली दवाइयों को विशेष परिस्थितियों में ही डॉक्टर के परामर्श पर दवा विक्रेता उपलब्ध कराते हैं। सप्लाई चैन को तोड़ने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच की टीम ने 22 फरवरी 2025 को गुजरात के धराड़ और धनेरा में बड़ी कार्रवाई की थी और बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की थीं, लेकिन आरोपित फरार हो गए थे।
इस मामले में एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच की टीम जांच कर रही थी। उप नारकोटिक्स आयुक्त नीमच के दिशा-निर्देश पर जांच के तथ्यों और सूचना के आधार पर 7 नवंबर को गुजरात के गांधी नगर में एक आवासीय फ्लैट पर दबिश दी गई और मौके से दो आरोपितों को पकड़ा गया। यहां से बड़ी मात्रा में मनप्रभावी व नशीली दवाइयों का जखीरा और नगदी जब्त की गई।
इस कार्रवाई के बाद 13 नवंबर को टीम ने पालनपुर में दबिश देकर दोबारा बड़ी मात्रा में मनप्रभावी दवाइयां बरामद की हैं। मामले में गहनता से जांच की जा रही है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच द्वारा नशीली दवाइयों की सप्लाई चैन और कारोबार को ध्वस्त करने का कार्य किया जा रहा है।
7 नवंबर को जब्त सामग्री
गांधी नगर, गुजरात से 2,990 मनप्रभावी टेबलेट व इंजेक्शन
42 लाख 51 हजार मनप्रभावी दवाइयों की टेबलेट
15,410 कोडीन फास्फेट सिरप
अबार्शन किट
मनप्रभावी दवाइयां
जेनेरिक दवाइयां
मादक पदार्थ की बिक्री से प्राप्त 3 लाख 80 हजार रुपये नगद
13 नवंबर को जब्त सामग्री
पालनपुर गोदाम से 28,380 ट्रामाडोल टेबलेट व इंजेक्शन
1,81,690 नाइट्राजेपाम टेबलेट
2,000 एल्प्राजोलम टेबलेट
16,620 क्लोनाजेपाम टेबलेट
2,030 लोराजेपाम टेबलेट
2,872 कोडीन सिरप
