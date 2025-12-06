मेरी खबरें
    मजदूर को रोका, फिल्मी स्टाइल में कार में बैठाकर पीटा फिर चाकू से हमला कर लूट लिया

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 07:06:30 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 07:11:37 PM (IST)
    खंडवा में हुई लूट की घटना।

    1. देशगांव चौकी का मामला, अमरावती से बड़वानी जाते वक्त चाय पीने उतरा था मजदूर।
    2. यहां कार सवार तीन बदमाशों ने रात के अंधेरा का फायदा उठाकर अकेले में लूट लिया।
    3. बदमाशों ने एक मजदूर को जबरन अपनी कार में बैठाकर उसे अपना शिकार बनाया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। जिले में चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है।बदमाश इतने बेखौफ हो चुके है कि राहचलते लोगों काे अपना शिकार बना रहे हैं। रुपया या सामान नहीं देने पर उनके साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देशगांव चौकी क्षेत्र में भी सामने आया है।

    यहां कार सवार तीन बदमाशों ने रात के अंधेरा का फायदा उठाकर उसे अकेले में लूट लिया। बदमाशों ने पूरी वारदात को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया। बदमाशों ने एक मजदूर को जबरन अपनी कार में बैठाकर उसे अपना शिकार बनाया।


    बदमाशों ने पहले मजदूर को अकेला देख उसे रोका, फिर कार में लिफ्ट देने के बहाने उसे बैठा लिया। मजदूर को इरादों पर शक हुआ तो वह कार का गेट खोल भागने लगा। इसके बाद बदमाशों ने उसकी पिटाई की। चाकू से उसपर कई वार उसे घायल कर उसे लूट लिया।

    पीड़ित ईमरान पुत्र युसुफ मंसूरी निवासी नवलपुरा बस स्टैंड ने बताया कि मैं मजदूरी का कार्य करता हूं। रविवार सुबह करीब चार बजे मैं अमरावती से देशगांव में उतरा था। देशगांव से बड़वानी जाने की बस सुबह 6.30 बजे थी। देशगांव ओवरब्रिज से पैदल में एक ढ़ाबे पर चाय पीने जा रहा था। तभी एक कार में सवार तीन लाेग आए।

    बोले-चल कार में हम छोड़ देंगे

    बदमाशों ने मेरे सामने कार अड़ा दी और कहा कि चल हम भी उधर ही जा रहे हैं, हम तुझे छोड़ देंगे। इमरान ने बताया कि मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने कहा कि हम ढ़ाबे पर ही जा रहे हैं, छोड़ देंगे, चल, इस पर मैं उनकी बाताें में आ गया और उनकी कार में बैठ गया। उन्होंने ढाबे के पास कार नहीं रोकी, इस पर मुझे शंका हुई ताे उन्होंने कार में पिटाई शुरू कर दी।

    कार से निकल भागा तो चाकू मारे

    मजदूर इमरान ने बताया कि मैं कार का गेट खोल किसी तरह उनके चुंगल से भागा तो उन्होंने रिवर्स लेकर कार अड़ा दी। फिर तीनों उतरे और मेरे साथ मारपीट शुरु कर दी। एक ने मेरे उपर चाकू से तीन-चार वार कर मुझे घायल कर दिया। मेरे पास रखे 1000 रुपये, बैग में रखे 25 हजार रुपये नगदी व पांच रुपये के सिक्के व 10 रुपये के सिक्के करीब चार हजार रुपये। कुल 30 हजार रुपये व पर्स में रखे आधार कार्ड, वोटर आइडी, पेन कार्ड, एटीएम, ड्रायविंग लायसेंस, स्कूटी का रजिस्ट्रशन कार्ड, कोरोन वेक्सिन कार्ड लूट लिया।

    केस दर्ज जांच शुरू की

    मामले में देशगांव चौकी प्रभारी राजेंद्र सोलंकी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरु की है। बदमाशों की तलाश की जा रही है।जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करेंगे।

