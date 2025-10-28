MP में गाय-भैंस चोरी के शक में दो युवकों की बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई, 18 पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: टिटगांव गांव में सोमवार देर रात दो युवकों को ग्रामीणों ने गाय-भैंस चोरी के शक में पकड़ लिया और बांधकर बुरी तरह पीट दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

थाना मोघट रोड पुलिस ने मामले में अज्ञात 10 से 15 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।वहीं मंगलवार सुबह टिटगांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में मोघट थाने पहुंचे और भैंस चोरी करने वालों को पकड़ने की मांग की।मोघट पुलिस ग्रामीणों के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है।वहीं बिजाैरा निवासी फरियादी की शिकायत पर जावर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भैंस चोरी का मामला दर्ज किया। इधर, मोघट पुलिस ने लोडिंग वाहन को लावारिस हालात में ट्रेस कर जावर पुलिस को सौंपा। लोडिंग वाहन से चोरी गई चार भैंसें जब्त की गई है।