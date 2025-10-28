MP में गाय-भैंस चोरी के शक में दो युवकों की बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई, 18 पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: टिटगांव गांव में सोमवार देर रात दो युवकों को ग्रामीणों ने गाय-भैंस चोरी के शक में पकड़ लिया और बांधकर बुरी तरह पीट दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
थाना मोघट रोड पुलिस ने मामले में अज्ञात 10 से 15 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।वहीं मंगलवार सुबह टिटगांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में मोघट थाने पहुंचे और भैंस चोरी करने वालों को पकड़ने की मांग की।मोघट पुलिस ग्रामीणों के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है।वहीं बिजाैरा निवासी फरियादी की शिकायत पर जावर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भैंस चोरी का मामला दर्ज किया। इधर, मोघट पुलिस ने लोडिंग वाहन को लावारिस हालात में ट्रेस कर जावर पुलिस को सौंपा। लोडिंग वाहन से चोरी गई चार भैंसें जब्त की गई है।
थाना मोघट रोड में पदस्थ सउनि जितेंद्र तिवारी ने बताया कि घायल 20 वर्षीय गोलू उर्फ वासिफ पुत्र सैय्यद महमूद अली निवासी बंगाली कालोनी बड़वा और 25 वर्षीय जीशान पुत्र इसाक निवासी मोघट थाना क्षेत्र बड़वा जिला अस्पताल के MSW वार्ड में भर्ती हैं। घायल वासिफ ने पुलिस को बताया कि वह निर्माण स्थल पर सुपरवाइजर का काम करता है। सोमवार रात अपने दोस्त जीशान के साथ टिटगांव रोड स्थित फार्म हाउस में जन्मदिन कार्यक्रम में गया था। रात करीब 11 बजे दोनों गुटखा लेने बाहर निकले। इसी दौरान टिटगांव की ओर से एक पिकअप और कुछ बाइक सवार युवक आए।
ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया और गाय-भैंस चोरी के शक में पूछताछ करने लगे।वासिफ ने बताया कि ग्रामीणों ने उनके हाथ-पैर बांध दिए और डंडे व लोहे की राड से जमकर मारपीट की।एक घंटे बाद 112 डायल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को छुड़वाकर जिला अस्पताल पहुंचाया।पुलिस ने घायलों के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मोघट TI धीरेश धारवाल ने बताया कि टिटगांव के ग्रामीणों ने भैंस चोरी की शंका में खंडवा निवासी दो युवकों को घेर लिया था। उनके साथ बंधक बनाकर जमकर मारपीट की गई।मामले की सूचना पर हम बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से युवकों को छुड़वाया।मामले में घायलों की रिपोर्ट पर 15 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं एक पिकअप को ट्रेस कर जावर पुलिस को सौंपा है, जिसमें चार भैंसे जब्त की गई है।
जावर टीआइ श्याम सिंह के अनुसार फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर मामले में जांच शुरु कर दी है।