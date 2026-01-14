मकर संक्रांति पर एकादशी होने से विशेष महत्व, नर्मदा स्नान के लिए ओंकारेश्वर पहुंच रहे श्रद्धालु

नईदुनिया न्यूज, सिद्धवरकूट/ओंकारेश्वर। मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन होने से इसका विशेष महत्व है। इस दिन धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर में स्नान के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आज के दिन नर्मदा स्नान और दर्शन से कई गुना फल की प्राप्त होने की मान्यता है। पंडित पवन शर्मा (छोटी अली) ने बताया कि इस वर्ष देश-प्रदेश उन्नति की ओर रहेगा तथा धन का उत्पादन अत्यधिक होगा। यह ऊर्जा का प्रतीक भी होगा।

पंडित अंतिम जोशी ने बताया कि योग-संयोग और महासंयोग से इस वर्ष मकर संक्रांति और षट्तिला एकादशी का अति विशेष महत्व तिल से है। 14 जनवरी एकादशी व्रत स्मार्त्त, वैष्णव निम्बार्कादि सभी के लिए है। इसी दिन दोपहर 3.07 बजे सूर्य भगवान का प्रवेश अपने पुत्र शनि की राशि मकर में होगा। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि सूर्य भगवान तो हर वर्ष 21 दिसंबर को ही उत्तरायण होते हैं और 21 जून को दक्षिणायन, जो छह-छह महीने के होते हैं जिन्हें क्रमशः देवताओं का दिन और रात कहा जाता है।

मकर संक्रांति के पर्व को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं। थाना प्रभारी एके सिंधिया ने बताया कि पर्व के दौरान 220 जवानों का बल यहां तैनात है। नगर परिषद सीएमओ मोनिका बोपचे ने बताया कि मकर संक्रांति को लेकर विशेष घाटों की सफाई मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम किए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर प्रवेश द्वार पर कीचड़ और गंदगी, श्रद्धालु-राहगीर हो रहे परेशान देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तीर्थ नगरी का प्रमुख प्रवेश मार्ग कोठी ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित तिराहा से होकर गुजरता है। इसी तिराहा पर सनावद-खंडवा तथा बड़वाह-इंदौर की ओर यातायात का भार होता है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु, पर्यटक एवं स्थानीय नागरिक इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस क्षेत्र में किराए के होटल एवं अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाला मल-मूत्र युक्त गंदा पानी सीधे सड़क पर बह रहा है, जिससे पूरे मार्ग पर कीचड़, दुर्गंध और संक्रमण का खतरा बना हुआ है।