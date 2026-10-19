बंद से थमी ओंकारेश्वर नगरी, भगवान को चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं को फूल-प्रसाद तक नहीं मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा, ओंकारेश्वर। सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में चल रहे कार्यों के बीच स्थानीय नागरिक परिषद के आह्वान पर दो दिवसीय बंद का व्यापक असर देखने को मिला। नगरवासी अपने मकान और दुकान बचाने तथा डुइक्किया में विस्थापन की आशंका के विरोध में बंद कर रहे हैं। बंद के समर्थन में दुकानदारों, होटल और गेस्ट हाउस संचालकों, ऑटो ड्राइवरों सहित अन्य व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे।

इससे तीर्थनगरी की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं, वहीं भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई भक्तों को भगवान को अर्पित करने के लिए फूल और प्रसाद तक नहीं मिल सके। आम दिनों में ओंकारेश्वर में 35 से 40 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शनार्थ आते हैं।

मकान-दुकान बचाने की मांग, विस्थापन पर सहमति नहीं सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के लिए नगर में किए जा रहे कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों में अपने मकान और दुकानों को लेकर चिंता है। नगरवासियों का कहना है कि वे डुइक्किया में विस्थापित नहीं होना चाहते। इसी मुद्दे पर जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के बीच चर्चा जारी है। नगरवासियों के अनुसार, प्रशासन के साथ हुई चर्चा में 19 बिंदुओं में से 18 पर सहमति बनने की बात सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सामने आया है। हालांकि, विस्थापन से जुड़े बिंदु पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण असंतोष बना हुआ है। स्थानीय लोगों की मांग है कि उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए और उनके वर्षों पुराने आशियानों व व्यवसायों को सुरक्षित रखने पर विचार किया जाए।