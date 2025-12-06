मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खंडवा में आदिवासी युवती से दुष्कर्म, विरोध करने पर फोटो वायरल किए, मेहरबान हिरासत में, शबनम फरार

    पीड़िता थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि आरोपित मेहरबान व उसकी पत्नी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद मेहरबान ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकियां देकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 06:24:38 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 06:29:40 PM (IST)
    खंडवा में आदिवासी युवती से दुष्कर्म, विरोध करने पर फोटो वायरल किए, मेहरबान हिरासत में, शबनम फरार
    -पिपलोद थाना क्षे़त्र मामला, बजरंग दल की मांग-आरोपितों पर हो सख्त कार्रवाई।

    HighLights

    1. आरोपित ने उसकी पत्नी के साथ मिलकर युवती का अपहरण कर लिया।
    2. उसके बाद युवती के साथ कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया।
    3. विरोध करने पर युवती के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। जिले में नाबालिगों और युवतियों के साथ धर्म परिवर्तन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हरसूद थाना क्षेत्र के बाद नया मामला पिपलोद थाना क्षेत्र में सामने आया है। यहां एक आरोपित ने उसकी पत्नी के साथ मिलकर एक युवती का अपहरण कर लिया।

    उसके बाद युवती के साथ कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर युवती के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। मामले में बजरंग दल के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने इसमें एक्शन लेते हुए पीड़िता और उसके स्वजन की शिकायत पर आरोपित को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की। वहीं आरोपित महिला फरार बताई जा रही है। जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है।


    जानकारी के अनुसार, पीड़िता थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि आरोपित मेहरबान व उसकी पत्नी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद मेहरबान ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकियां देकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया।

    युवती के विरोध करने पर आरोपित ने उसके निजी फोटो मोबाइल पर वायरल कर दिए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य भी किए। पीड़िता ने घबराकर पूरी घटना अपने परिवार और पुलिस को बताई।

    धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा में केस

    पीपलोद थाना प्रभारी एसएन पांडे ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित मेहरबान और उसकी पत्नी शबनम के खिलाफ

    धारा 87, 64(2)(एम), 75(1)(ii), 351(3), 3(5) बीएनएस, एसटी/एससी एक्ट की धारा 3(1)(W)(i), 3(2)(v),

    आईटी एक्ट की धारा 66E, 67 तथा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 के तहत केस दर्ज किया गया है।

    मेहरबान को हिरासत में लिया, शबनम की तलाश

    थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित मेहरबान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं उसकी पत्नी शबनम फरार है। जिसकी तलाश की जा रही है।पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है।जल्द फरार महिला को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.