खरगोन में 408 साल पुरानी परंपरा, महाअष्टमी पर निकला मां अंबे का खप्पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। मंजीरों की झंकार, झांझ और मृदंग की थाप, गरबियों के पारंपरिक स्वर और मां के जयकारों से भावसार मांगलिक भवन प्रांगण भक्तिमय हो उठा। भावसार क्षत्रिय समाज की 408 साल पुरानी परंपरा के तहत शारदीय नवरात्रि में आयोजित खप्पर उत्सव में महाअष्टमी की रात माता अंबे का खप्पर निकाला गया।

रविवार रात करीब दो बजे मां की सवारी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आस्था और भक्ति के इस अनूठे आयोजन में अब सोमवार-मंगलवार की मध्यरात्रि महानवमी पर मां काली की सवारी निकलेगी। पारंपरिक मान्यता है कि मां काली शेर पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देती हैं। श्रद्धालुओं को अब मां काली की सवारी का इंतजार है।