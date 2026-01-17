खरगोन में भीषण सड़क हादसा... ट्रेनी कांस्टेबल को डंपर ने कुचला, बाल-बाल बचा भाई, बहन की लाश देख हुआ बदहवास

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वाह। इंदौर से ओंकारेश्वर जा रहे भाई-बहन की बाइक को तेज डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में पीछे बैठी बहन के सिर के ऊपर से डंपर का पहिया गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा भाई बाल-बाल बच गया। हादसा शनिवार दोपहर करीब 1 बजे इंदौर–इच्छापुर हाईवे पर बड़वाह के पास हुआ। मृतका की पहचान ऋचा राजोरिया (24) के रूप में हुई है। वह इंदौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कांस्टेबल की ट्रेनिंग ले रही थी। जबकि भाई आशु राजोरिया इंदौर सेंट्रल जेल में पदस्थ डिप्टी जेलर है। दोनों मूल रूप से ग्वालियर के निवासी बताए जा रहे हैं।

ओंकारेश्वर दर्शन के लिए भाई-बहन ऋचा अपने भाई आशु के साथ शनिवार सुबह करीब 11 बजे बाइक से ओंकारेश्वर दर्शन के लिए निकली थी। जब वे बड़वाह में पुरानी जनपद के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ऋचा सड़क पर गिर गई और डंपर का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चला रहे आशु दूर जा गिरा, जिससे उसकी जान बच गई।