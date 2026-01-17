मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खरगोन में भीषण सड़क हादसा... ट्रेनी कांस्टेबल को डंपर ने कुचला, बाल-बाल बचा भाई, बहन की लाश देख हुआ बदहवास

    Road Accident: इंदौर से ओंकारेश्वर जा रहे भाई-बहन की बाइक को तेज डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में पीछे बैठी बहन के सिर के ऊपर से डंपर का पहिया गुजर गया ...और पढ़ें

    By vishal anand chhatiyeEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 08:23:56 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 08:23:56 PM (IST)
    खरगोन में भीषण सड़क हादसा... ट्रेनी कांस्टेबल को डंपर ने कुचला, बाल-बाल बचा भाई, बहन की लाश देख हुआ बदहवास
    खरगोन में भीषण सड़क हादसा।

    HighLights

    1. पुलिस ट्रेनी ले रही युवती की कुचलकर मौत
    2. ओंकारेश्वर दर्शन को निकले थे भाई-बहन
    3. बड़वाह के पास काल बना तेज रफ्तार डंपर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वाह। इंदौर से ओंकारेश्वर जा रहे भाई-बहन की बाइक को तेज डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में पीछे बैठी बहन के सिर के ऊपर से डंपर का पहिया गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा भाई बाल-बाल बच गया। हादसा शनिवार दोपहर करीब 1 बजे इंदौर–इच्छापुर हाईवे पर बड़वाह के पास हुआ। मृतका की पहचान ऋचा राजोरिया (24) के रूप में हुई है। वह इंदौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कांस्टेबल की ट्रेनिंग ले रही थी। जबकि भाई आशु राजोरिया इंदौर सेंट्रल जेल में पदस्थ डिप्टी जेलर है। दोनों मूल रूप से ग्वालियर के निवासी बताए जा रहे हैं।

    ओंकारेश्वर दर्शन के लिए भाई-बहन

    ऋचा अपने भाई आशु के साथ शनिवार सुबह करीब 11 बजे बाइक से ओंकारेश्वर दर्शन के लिए निकली थी। जब वे बड़वाह में पुरानी जनपद के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ऋचा सड़क पर गिर गई और डंपर का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चला रहे आशु दूर जा गिरा, जिससे उसकी जान बच गई।


    यह भी पढ़ें- 'लाखों के चेक से क्या होगा, हमें स्वच्छ पानी चाहिए...', राहुल गांधी से मिलकर छलका पीड़ितों का दर्द

    बहन की मौत से बदहवास हुआ भाई

    हादसे के बाद आशु बदहवास हो गया और मौके पर ही चीख-चीखकर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही पलों में उसकी बहन उससे कैसे बिछड़ गई। रोते हुए उसने परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा।

    डंपर जब्त, चालक फरार

    पुलिस ने हादसे में शामिल डंपर को जब्त कर लिया है, जबकि उसका चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस चालक की तलाश में जुटी है। घटना की खबर मिलते ही परिजन इंदौर से बड़वाह के लिए रवाना हो गए हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.