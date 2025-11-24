व्यवस्था बदहाल, जनता बेहाल! एक घंटे तक एंबुलेस और 112 नहीं मिली, तड़पकर युवती की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, निमरानी। मुबंई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजभोह होटल के पास एक बीमार युवती की मौत हो गई। वह एक घंटे तक तड़पती रही है, लेकिन एंबुलेंस या 112 की सुविधा नहीं मिल पाई। उधर, एक माह से चौकी में 108 एंबुलेंस तैयार है, लेकिन लोकार्पण का इंतजार है। इसके चलते युवती की मौत हुई है।
जानकारी के अनुसार लक्ष्मी बाई पुत्री नवलसिंग (20) हाल मुकाम राजपुर निवासी को बीमारी के कारण बाइक से इंदौर ले गए थे। लौटने में होटल के पास तबीयत बिगड़ी तो बाइक रोकी। युवती के भाई व मां ने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वह परिचितों व प्रशासन से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे निमरानी निवासी राहुल अग्रवाल व शुभम राठौड़ उनके पास रुके और खलटांका चौकी प्रभारी अजय दुबे को जानकारी दी। अजय दुबे मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस को सूचना दी। करीब एक घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई तो निजी वाहन से युवती को ठीकरी अस्पताल ले गए। यहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस के आने से पहले उनके परिजन राजपुर से घटना स्थल तक पहुंच गए। मगर एम्बुलेंस परिजनों के ले जाने के बाद वाहन मौके पर पहुंची।
क्षेत्र में एम्बुलेंस का एक गंभीर मुद्दा हल होने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र को नई एम्बुलेंस की सौगात तो मिल गई पर, अभी तक लोकार्पण नहीं हो सका हे एम्बुलेंस की सौगात तो मिल गई मगर करीब एक महीने के आसपास होने को आया है पर अभी तक उसकी सुविधा नहीं मिल सकी है लोकार्पण को लेकर कई बार औद्योगिक एसोशिएसन के अध्यक्ष रवि सिंघल से संपर्क साधने का कई बार प्रयास किया गया पर उनके द्वारा काल रिसीव नहीं किया गया।
मामले में चौकी प्रभारी अजय दुबे का कहना है कि हमारे द्वारा 112 को बुलाया गया था, मगर वह काफी दूर होने से उसे आने में समय लग रहा था। निजी वाहन की व्यवस्था करने की कोशिश की , लेकिन उनके परिजन ले गए।