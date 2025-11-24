मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    व्यवस्था बदहाल, जनता बेहाल! एक घंटे तक एंबुलेस और 112 नहीं मिली, तड़पकर युवती की मौत

    MP News: मुबंई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजभोह होटल के पास एक बीमार युवती की मौत हो गई। वह एक घंटे तक तड़पती रही है, लेकिन एंबुलेंस या 112 की सुविधा नहीं मिल पाई। उधर, एक माह से चौकी में 108 एंबुलेंस तैयार है, लेकिन लोकार्पण का इंतजार है। इसके चलते युवती की मौत हुई है।

    By vishal anand chhatiye
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 10:38:50 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 10:38:50 PM (IST)
    व्यवस्था बदहाल, जनता बेहाल! एक घंटे तक एंबुलेस और 112 नहीं मिली, तड़पकर युवती की मौत
    चौकी में खड़ी एंबुलेंस को लोकार्पण का इंतजार है।

    HighLights

    1. खलटांका चौकी से 200 मीटर की दूरी पर मौत
    2. चौकी में एक माह से एंबुलेंस को लोकार्पण का इंतजार
    3. चौकी में खड़ी एंबुलेंस को लोकार्पण का इंतजार है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, निमरानी। मुबंई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजभोह होटल के पास एक बीमार युवती की मौत हो गई। वह एक घंटे तक तड़पती रही है, लेकिन एंबुलेंस या 112 की सुविधा नहीं मिल पाई। उधर, एक माह से चौकी में 108 एंबुलेंस तैयार है, लेकिन लोकार्पण का इंतजार है। इसके चलते युवती की मौत हुई है।

    एक घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई

    जानकारी के अनुसार लक्ष्मी बाई पुत्री नवलसिंग (20) हाल मुकाम राजपुर निवासी को बीमारी के कारण बाइक से इंदौर ले गए थे। लौटने में होटल के पास तबीयत बिगड़ी तो बाइक रोकी। युवती के भाई व मां ने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वह परिचितों व प्रशासन से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे निमरानी निवासी राहुल अग्रवाल व शुभम राठौड़ उनके पास रुके और खलटांका चौकी प्रभारी अजय दुबे को जानकारी दी। अजय दुबे मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस को सूचना दी। करीब एक घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई तो निजी वाहन से युवती को ठीकरी अस्पताल ले गए। यहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस के आने से पहले उनके परिजन राजपुर से घटना स्थल तक पहुंच गए। मगर एम्बुलेंस परिजनों के ले जाने के बाद वाहन मौके पर पहुंची।


    यह भी पढ़ें- नर्स ने प्रसव कराने का नहीं किया प्रयास, फोन लगाने पर नहीं आई ‘जननी एक्सप्रेस’, जंगल में जन्मी 'लाडो'

    क्षेत्र में एम्बुलेंस का एक गंभीर मुद्दा

    क्षेत्र में एम्बुलेंस का एक गंभीर मुद्दा हल होने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र को नई एम्बुलेंस की सौगात तो मिल गई पर, अभी तक लोकार्पण नहीं हो सका हे एम्बुलेंस की सौगात तो मिल गई मगर करीब एक महीने के आसपास होने को आया है पर अभी तक उसकी सुविधा नहीं मिल सकी है लोकार्पण को लेकर कई बार औद्योगिक एसोशिएसन के अध्यक्ष रवि सिंघल से संपर्क साधने का कई बार प्रयास किया गया पर उनके द्वारा काल रिसीव नहीं किया गया।

    मामले में चौकी प्रभारी अजय दुबे का कहना है कि हमारे द्वारा 112 को बुलाया गया था, मगर वह काफी दूर होने से उसे आने में समय लग रहा था। निजी वाहन की व्यवस्था करने की कोशिश की , लेकिन उनके परिजन ले गए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.