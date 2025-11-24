नर्स ने प्रसव कराने का नहीं किया प्रयास, फोन लगाने पर नहीं आई ‘जननी एक्सप्रेस’, जंगल में जन्मी 'लाडो'

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी/पोहरी। पोहरी विकासखंड में सोमवार की एक प्रसूता को जननी एक्सप्रेस नहीं मिलने के कारण प्रसूता का जंगल में ही प्रसव हो गया। उसने एक बेटी को जन्म दिया। प्रसूता और नवजात को उपचार के लिए पोहरी स्वास्थ्य केंद्र भर्ती करवाया गया है। दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है।

जननी एक्सप्रेस प्रसूता को लेने के लिए नहीं पहुंची जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह ग्राम छर्च निवासी मंजू पत्नी राजू जाटव उम्र 30 साल को प्रसव पीड़ा हुई तो उसके स्वजन उसे प्रसव के लिए छर्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए लेकर पहुंचे। प्रसूता के स्वजनों के अनुसार वहां मौजूद स्वास्थ्य अमले ने प्रसव करवाने का कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ कागज देखकर प्रसव को हाई रिस्क प्रेगनेंसी बताकर रेफर कर दिया। इतना ही नहीं छर्च स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने दो बार जननी एक्सप्रेस को फोन लगाया, परंतु इसके बाद भी जननी एक्सप्रेस प्रसूता को लेने के लिए नहीं पहुंची। अंत में प्रसूता के स्वजनों ने एक निजी वाहन किराए पर लिया और प्रसूता को पोहरी उप स्वास्थ्य केंद्र लाने लगे, इसी दौरान आधे रास्ते में ही प्रसूता मंजू की प्रसव पीड़ा बढ़ गई और उसका गर्भस्थ शिशु स्वतः बाहर आने लगा। परिणाम स्वरूप जंगल में ही गाड़ी को रोका गया और सड़क पर प्रसव करवाया गया।