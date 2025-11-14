MP में घर के बाहर साइकिल चला रहे मासूम को श्वान ने नोचा, सिर में आए 22 टांके, ICU में भर्ती... मालिक पर मामला दर्ज

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर: केंट थाना क्षेत्र के 15 मुहाल में राटवीलर श्वान ने घर के बाहर साइकिल चला रहे छह वर्षीय बालक पर हमला कर दिया। श्वान ने बालक के सिर, हाथ, पैर में बुरी तरह से काट लिया, जिसमे बालक को अकेले सिर में ही 22 से अधिक टांके आए।

सर्जरी के अगले दिन बालक को होश आया। बालक के स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने श्वान के मालिक पर मामला कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। सदर के 15 मुहाल निवासी जितेंद्र यादव का छह वर्षीय पुत्र गुरुवार की शाम करीब पांच बजे घर के बाहर साइकिल चला रहा था, तभी घर से करीब 10 मीटर दूर मोहल्ले में ही रहने वाले महार रजिमेंट में कार्यरत सैनिक शंभू दयाल बेन द्वारा पाले गए राटवीलर श्वान ने बालक पर हमला कर दिया।

श्वान के हमले में घायल बालक के पिता जितेंद्र यादव ने बताया कि भारत में प्रतिबंधित राटविलर प्रजाति का श्वान भारत में पालना प्रतिबंधित है, फिर में मोहल्ले में रहने वाले शंभू दयाल बेन के सेना में कार्यरत पुत्र राहुल ने उसे अपने घर में पाल रखा है। यह खतरनाक श्वान अक्सर घर के बाहर खुला घूमता रहता है। शाम को जब उनका बालक मोहल्ले में साइकिल चला रहा था, तभी अचानक श्वान ने हमला कर दिया। श्वान के हमले को देख आसपास मौजूद लोगों ने जैसे-तैसे बच्चे को उससे बचाया। हमले के वक्त पिता अपनी होटल पर थे। सूचना पाकर वह घर पहुंचे। श्वान के हमले से बालक अचेत हो गया। उसे तुरंत खुरई रोड स्थित भाग्योदय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा डेढ़ घंटे की सर्जरी कर बच्चे के सिर में 22 टांके लगाकर उसकी सफल सर्जरी की गई। इसके बाद शुक्रवार सुबह बच्चे को होश आया, फिलहाल बच्चा ICU में भर्ती है।