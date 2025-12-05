'मामला भारी है, वजन रखना पड़ेगा', खरगोन में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पटवारी, लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई

नईदुनिया न्यूज, मंडलेश्वर। लोकायुक्त टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लाडवी ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम खारिया के फरियादी के आवेदन पर पटवारी हल्का नंबर 24 के पटवारी छतर सिंह चौहान को दोपहर 1 बजे लोकायुक्त पुलिस इंदौर में पदस्थ पटवारी को पहली किश्त 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फरियादी बच्चू चौहान निवासी ग्राम खारिया ने बताया कि उसने और उसके भाई ने अपनी पत्नियों रिंकु बाई चौहान और अनिता बाई चौहान के नाम से एक-एक बीघा जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री सितंबर माह में अंत में कराई गई थी।

मामले को टालता रहा पटवारी उसके बाद नामांतरण के लिए उप तहसील कार्यालय मंडलेश्वर में आवेदन दिया था। यह कृषि भूमि पटवारी हल्का नंबर 24 खारिया में होने के कारण यह काम हल्का नंबर 24 के पटवारी के पास था। सितंबर में बच्चूसिंह द्वारा नामांतरण के लिए आवेदन दिया गया था, उसने आवेदन के साथ जमीन खरीदी की रजिस्ट्री भी संलग्न की गई थी। सारे दस्तावेज जमा करने के बाद भी नामांतरण नहीं हुआ। कई दिनों तक लगातार पूछताछ के बावजूद पटवारी मामले को टालता रहा।

बाद में उसने फरियादी को फोन कर कहा कि “मामला भारी है, वजन रखना पड़ेगा।” जब फरियादी ने स्पष्ट राशि पूछी तो पटवारी ने एक लाख रुपये की मांग रखी। फरियादी द्वारा असमर्थता जताने पर सौदेबाजी हुई और अंततः 50 हजार रुपये में नामांतरण करने की बात तय हुई। यह राशि दो किश्तों में देने का समझौता हुआ। रिश्वत मांगने की शिकायत फरियादी ने तुरंत लोकायुक्त संगठन को उपलब्ध कराए गए साक्ष्य व कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर टीम ने जाल बिछाया। योजना के अनुसार शुक्रवार को पहली किश्त देने का दिन तय किया गया था। जैसे ही फरियादी ने पटवारी को रिश्वत की राशि सौंपी, लोकायुक्त की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और राशि बरामद कर ली। कार्रवाई के बाद टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार किया और पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू की। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में नामांतरण, नकल और अन्य राजस्व कार्यों के लिए लंबे समय से “गुप्त वसूली” का खेल चलता रहा है।