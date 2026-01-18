मेरी खबरें
    खरगोन में धातु की जगह फाइबर से बनी जननायक टंट्या मामा की प्रतिमा लगाने पर बवाल, कंपनी ब्लैक लिस्टेड

    MP News: आदिवासी रॉबिन हुड के नाम से पहचाने जाने वाले क्रांतिकारी टंट्या मामा की खरगोन में प्रतिमा लगाने में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। भाजपा न ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 08:01:21 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 08:01:21 PM (IST)
    HighLights

    1. खरगोन में फाइबर से बनी जननायक टंट्या मामा की प्रतिमा लगाने पर बवाल हो गया है
    2. भ्रष्टाचार का आरोप, कांग्रेस कर रही आंदोलन, बताया पूरे आदिवासी समाज की अपमान
    3. खरगोन में भाजपा की नगर पालिका परिषद ने संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। आदिवासी रॉबिन हुड के नाम से पहचाने जाने वाले क्रांतिकारी टंट्या मामा की खरगोन में प्रतिमा लगाने में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बिस्टान रोड तिराहे को मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार टंट्या मामा तिराहा नाम दिया गया और भाजपा नगर पालिका परिषद ने यहां 9 लाख 90 हजार रुपये की लागत से प्रतिमा लगाने के लिए टेंडर निकाला था। जिस फर्म ने यह टेंडर लिया, उसे यहां धातु की प्रतिमा लगानी थी लेकिन इसके बजाय उसने फाइबर की लगा दी।

    बाजार मूल्य एक लाख का मूल्य

    इसका बाजार मूल्य एक लाख रुपये से भी कम बताया जा रहा है। यह गड़बड़ी सामने आने पर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर महापुरुषों के नाम पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा को घेरा है। इसके बाद मामला सामने आने पर नगर पालिका परिषद ने कार्रवाई करते हुए प्रतिमा लगाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया है और भौतिक सत्यापन में लापरवाही पर दो उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस किया। विभागीय जांच भी शुरू की गई है। हालांकि, कांग्रेस ने इसे सिर्फ दिखावा करार देते हुए संबंधित जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।


    तीन साल पहले दिसंबर 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी जननायकों को महत्व देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू करवाए थे। इसमें जननायक टंट्या मामा के अतिरिक्त भीमा नायक, खाज्या नायक आदि के स्मारक, उनके नाम से मेले, प्रतिमा स्थापना आदि काम किए गए थे। इसी क्रम में दिसंबर 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौहान ने खरगोन में बिस्टान नाके तिराहे का नाम टंट्या मामा तिराहा किए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद सितंबर 2025 में नगर पालिका परिषद की बैठक में बिस्टान नाका तिराहे पर टंट्या मामा की धातु की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया गया था। शहर की पिनाक ट्रेडिंग कंपनी ने यह टेंडर लिया। तिराहे को सुंदरीकरण कर 15 नवंबर 2025 में जनजातीय गौरव दिवस पर प्रतिमा का अनावरण खरगोन के भाजपा विधायक बालकृष्ण पाटीदार व नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने किया था।

    मामला खुलने पर शुरू हुआ विरोध

    प्रतिमा अनावरण के कुछ दिनों बाद ही इस बात का खुलासा हुआ कि धातु की जगह फाइबर की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस पर कांग्रेस सहित विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इसे क्रांतिकारी टंट्या मामा का अपमान बताया और विरोध शुरू किया। मामला तूल पकड़ने पर नपा परिषद ने पिनाक ट्रेडिंग कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया और भौतिक सत्यापन में लापरवाही पर नपा के प्रभारी सहायक यंत्री जितेंद्र मेड़ा व उपयंत्री मनीष महाजन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। हालांकि कांग्रेस जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों ने सीएमओ कमला कौल को निलंबित करने व उनके विरुद्ध एफआइआर करवाए जाने सहित अन्य संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने और नपाध्यक्ष की भूमिका की जांच की मांग की है।

    होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई

    आदिवासी क्रांतिकारी टंट्या मामा की प्रतिमा लगाने में भ्रष्टाचार किया जाना शर्मनाक है। इस पर सभी जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्रांतिकारी का गौरव लौटाने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जाएगी।

    - रवि नाइक, कांग्रेस जिलाध्यक्ष खरगोन

    तीन माह में लगाएंगे धातु की प्रतिमा

    प्रतिमा लगाने में जैसे ही लापरवाही सामने आई, तुरंत कार्रवाई की गई है। कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया है और संबंधित कर्मचारियों पर जांच बैठाई है। तीन माह में उसी स्थान पर धातु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

    - छाया जोशी, नपाध्यक्ष खरगोन

    विभागीय जांच होगी

    संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया है। एफआइआर भी करवा सकते थे लेकिन कंपनी को एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया है। वहीं, दो उपयंत्रियों के खिलाफ विभागीय जांच होगी। इसके बाद प्रशासन स्तर से कार्रवाई होगी।

    - कमला कौल, सीएमओ, खरगोन

    कौन हैं टंट्या मामा?

    आदिवासी समाज के क्रांतिकारी टंट्या भील का जन्म स्थान खंडवा जिले का ग्राम बड़ौदा अहीर है। उनका कार्यक्षेत्र निमाड़ क्षेत्र रहा है। आजादी के पूर्व टंट्या मामा ने अंग्रेजों को खासी चुनौती दी थी। कहा जाता है कि वे अंग्रेजों का धन लूटकर क्षेत्र के गरीब लोगों में बांट देते थे। इसके चलते उन्हें राबिन हुड के रूप में भी याद किया जाता है। आदिवासी समाजजन उन्हें टंट्या मामा के रूप में पूजते हैं।

    वे सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे आदिवासी समुदायों के लिए प्रतिरोध, गरिमा और न्याय के प्रतीक थे। उन्होंने सात साल तक अंग्रेजों को चकमा दिया, सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया और आखिरकार अपनी जवानी में पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। उल्लेखनीय है कि करीब चार साल पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी टंट्या मामा की जन्मस्थली गए थे।

