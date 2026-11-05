मंडला में दर्जनों चोरी की वारदातों का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार; बाइकों समेत आभूषण जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। महाराजपुर पुलिस ने चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल है। आरोपितों ने मंडला जिले के महाराजपुर, निवास, मोहगांव और नैनपुर थाना क्षेत्रों के अलावा जबलपुर जिले के बरेला तथा डिंडौरी जिले के मेहंदवानी क्षेत्र में चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर करीब दो दर्जन चोरियां की हैं। इनमें मंडला जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से करीब 21 लाख 29 हजार 700 रुपये का सामान चोरी करना स्वीकार किया गया है।



पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से चांदी के आभूषण, दो हजार रुपये नकद और वारदात में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल जब्त की हैं। जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब एक लाख 90 हजार रुपये बताई गई है। सूने मकान का ताला तोड़कर की थी चोरी मामले की शुरुआत 30 अक्टूबर को ग्राम सूरजपुरा में हुई चोरी की घटना से हुई। गांव निवासी कमलेश धुर्वे (35) पत्नी राजकली के साथ दोपहर करीब एक बजे घर में ताला लगाकर मोटरसाइकिल से अहमदपुर काम से गए थे। करीब डेढ़ घंटे बाद लौटे तो घर के लोहे के गेट और मुख्य दरवाजे के ताले टूटे मिले।

अंदर रखी पेटी के कपड़े बिखरे हुए थे। कपड़ों में रखी 15 तोला वजन की चांदी की एक जोड़ी पायल, दो जोड़ी चांदी की बिछिया और दो हजार रुपये नकद गायब थे। चोरी गए सामान की कीमत करीब 32 हजार रुपये बताई गई। शिकायत पर महाराजपुर थाने में अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मुखबिर की सूचना पर पांच संदिग्ध पकड़ाए चोरी की घटना के बाद पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू की। इसी दौरान मुखबिर और ग्रामीणों से मिली सूचना पर ग्राम सूरजपुरा में पांच युवक दो मोटरसाइकिलों के साथ संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली।

आरोपितों ने बताया कि वे विजय मरावी की एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल और अरबेद उर्फ भूपेंद्र धुर्वे की नई बिना नंबर की होंडा एसपी 160 मोटरसाइकिल से महाराजपुर पहुंचे थे। यहां चोरी की योजना बनाकर बरगद के पेड़ के पास स्थित सूने मकान का ताला तोड़कर चांदी के आभूषण और नकदी चोरी की थी। निवास में पांच और मोहगांव में पांच चोरियां पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने मंडला जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई चोरी की वारदातों का भी खुलासा किया। थाना निवास क्षेत्र में पांच स्थानों पर कुल 12 लाख 73 हजार रुपये की चोरी करना स्वीकार किया गया। इनमें ग्राम निवसी में दो वारदातें, बिझौली, पथर्री और निवास में एक-एक चोरी शामिल है। इसी तरह थाना मोहगांव क्षेत्र के ग्राम अंडिया रैयत, सालीवाड़ा, चुभावल, सहजर और खर्राछापर में पांच वारदातों में कुल पांच लाख 24 हजार 700 रुपये का सामग्री चोरी करना स्वीकार किया गया। थाना नैनपुर क्षेत्र के ग्राम अतरिया में 24 अक्टूबर को तीन लाख रुपये की चोरी करना भी स्वीकार किया है। यह भी पढ़ें- IND vs NZ: वेलिंगटन का मैदान बनेगा गवाह, दूसरे वनडे में रोहित शर्मा बनाएंगे ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस प्रकार महाराजपुर, निवास, मोहगांव और नैनपुर थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं का कुल सामग्री करीब 21 लाख 29 हजार 700 रुपये बताया गया है। इसके अलावा जबलपुर जिले के बरेला और डिंडौरी जिले के मेहंदवानी थाना क्षेत्रों में भी चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया गया है।