विराट कोहली ने बताई अपने वनडे करियर की सर्वश्रेष्ट पारी, 50 से कम रनों की इनिंग को बताकर सभी को चौंकाया
साल 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेली 43 रनों की पारी को अपने करियर की सर्वश्रेष्ट पारी बताया है।
Publish Date: Thu, 05 Nov 2026 03:32:29 PM (IST)Updated Date: Thu, 05 Nov 2026 03:32:29 PM (IST)
विराट कोहली, फाइल फोटो
HighLights
- विराट कोहली की सर्वश्रेष्ट पारी
- साल 2013 में खेली सर्वश्रेष्ट पारी
- 35 शतकों से ऊपर रखी पारी
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली टी-20 और टेस्ट मैचों से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वह अभी तक वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में वह करियर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं।
38 साल के हो चुके कोहली ने कई ऐतिहासिक और यादगार पारियां खेली है। अपने जन्मदिन पर विराट कोहली ने अपनी सर्वश्रेष्ट पारियों को याद भी किया है।
विराट कोहली ने एकदिवसीय क्रिकेट में अब तक सबसे ज्यादा 55 शतक लगाए हैं लेकिन उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ट पारी को शतकों में से नहीं चुना है। साल 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेली 43 रनों की पारी को अपने करियर की सर्वश्रे्ष्ट पारी बताया है।
कोहली ने किया सभी को हैरान
कोहली की इस पारी को जानकर हर कोई हैरान हो गया। इस दौरान उन्होंने वनडे विश्व कप 2011 के फाइनल में खेली 35 रनों की पारी का भी जिक्र किया हालांकि, उन्होंने 43 रनों की पारी को सर्वश्रेष्ट बताया।
बता दें कि, दिग्गज बल्लेबाज के जन्मदिन के मौके पर स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो साझा किया है। जहां पर कोहली ने अपने करियर की बेहतरीन पारियों पर बात की है। कोहली से सबसे पहले 35 रनों की वर्ल्ड कप फाइनल में खेली गई पारी और श्रीलंका के खिलाफ 2012 में नाबाद 133 रनों की पारी में किसी एक को चुनने को कहा गया।
विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेली गई पारी को ऊपर रखा इसके अलावा विश्व कप फाइनल 2011 में खेली गई 35 रनों की पारी को भी बेहतरीन बताया।