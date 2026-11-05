विराट कोहली ने बताई अपने वनडे करियर की सर्वश्रेष्ट पारी, 50 से कम रनों की इनिंग को बताकर सभी को चौंकाया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली टी-20 और टेस्ट मैचों से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वह अभी तक वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में वह करियर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं।

38 साल के हो चुके कोहली ने कई ऐतिहासिक और यादगार पारियां खेली है। अपने जन्मदिन पर विराट कोहली ने अपनी सर्वश्रेष्ट पारियों को याद भी किया है।