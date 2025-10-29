Mp: मंदसौर पुलिस ने पकड़ा नकली नोट गिरोह, राजस्थान और मप्र के तीन आरोपित गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। वायडी नगर थाने की मुल्तानपुरा चौकी पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तीन आरोपितों को पकड़ा है, जिनमें दो पिपलियामंडी और बोतलगंज (मप्र) के रहने वाले हैं, जबकि एक राजस्थान के भीलवाड़ा का है।

इतने नोट मिले इनके पास से 500 रुपये के कुल 76 जाली नोट (करीब 38 हजार रुपये) बरामद किए गए हैं। नोटों की क्वालिटी देखकर अंदेशा जताया जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि ये नोट कहां छपते थे और अब तक किन-किन जगहों पर खपाए गए हैं।