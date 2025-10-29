Mp: मंदसौर पुलिस ने पकड़ा नकली नोट गिरोह, राजस्थान और मप्र के तीन आरोपित गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। वायडी नगर थाने की मुल्तानपुरा चौकी पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तीन आरोपितों को पकड़ा है, जिनमें दो पिपलियामंडी और बोतलगंज (मप्र) के रहने वाले हैं, जबकि एक राजस्थान के भीलवाड़ा का है।
इतने नोट मिले
इनके पास से 500 रुपये के कुल 76 जाली नोट (करीब 38 हजार रुपये) बरामद किए गए हैं। नोटों की क्वालिटी देखकर अंदेशा जताया जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि ये नोट कहां छपते थे और अब तक किन-किन जगहों पर खपाए गए हैं।
एसपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि नकली नोटों के गिरोह की जानकारी लगातार मिल रही थी। सूचना पर मुल्तानपुरा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कपिल सौराष्ट्रीय ने टीम के साथ कार्रवाई की। पुलिस ने बायपास से एमआईटी चौराहे होते हुए दाऊदखेड़ी रोड स्थित काका टी स्टाल पर दबिश दी। यहां तीन संदिग्ध लोग बैठे मिले।
पकड़े गए आरोपितों की पहचान निसार पटेल निवासी बोतलगंज, रियाज खां नियारगर निवासी पिपलियामंडी और दीपक कुमार गर्ग निवासी जवाहर नगर थाना प्रताप नगर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर इनके पास से 500 रुपये के 76 नकली नोट बरामद हुए।
पुलिस रिमांड पर भेजा गया
तीनों आरोपितों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।
